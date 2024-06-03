День, когда детство ожило. Как в барнаульском парке устроили праздник сказок

Волшебный мир детства ожил в парке «Лесная сказка» на этих выходных: там устроили большой праздник «По страницам детских сказок».

1 июня на сцене парка «Лесная сказка» выступали детские творческие коллективы — артисты исполняли песни из своих любимых мультфильмов и возвращали нас в беззаботное детство. А еще в парке прошел показ мод, на котором юные таланты (и не только юные), показали себя как модели.

«Лесная сказка» приготовила ко Дню защиты детей много сюрпризов: гости исследовали фотозоны, где каждый мог почувствовать себя сказочным героем, участвовали в мастер-классах, катались на аттракционах и проводили много времени на интерактивной игровой площадке.

Ксения Паздникова

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