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Жизнь

День, когда детство ожило. Как в барнаульском парке устроили праздник сказок

Волшебный мир детства ожил в парке «Лесная сказка» на этих выходных: там устроили большой праздник «По страницам детских сказок».

Праздник в парке «Лесная сказка» 1 июня.
Праздник в парке «Лесная сказка» 1 июня.
Ксения Паздникова, altapress.ru

1 июня на сцене парка «Лесная сказка» выступали детские творческие коллективы — артисты исполняли песни из своих любимых мультфильмов и возвращали нас в беззаботное детство. А еще в парке прошел показ мод, на котором юные таланты (и не только юные), показали себя как модели.

«Лесная сказка» приготовила ко Дню защиты детей много сюрпризов: гости исследовали фотозоны, где каждый мог почувствовать себя сказочным героем, участвовали в мастер-классах, катались на аттракционах и проводили много времени на интерактивной игровой площадке.

Ксения Паздникова

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