День Конституции 2023: история и традиции праздника

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Сколько раз вносили поправки в Конституцию?

За всю историю конституции приняли 16 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст.

Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года о внесении изменений в ст. 65, где перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда поправка касалась корректировки названий двух республик - Ингушетии и Северной Осетии - Алании.

Затем в 2008 году приняли важные поправки в ст. 81 и 96 - об увеличении срока полномочий главы государства с четырех до шести лет, а депутатов Государственной думы - с четырех до пяти лет.

Последние поправки внесли 3 июля 2020 года. Действующий президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками". Документ предусматривал 206 поправок к 42 статям конституции.