День контрразведчиков в России: история, борьба с коррупцией и терроризмом

19 декабря считается Днём российской контрразведки. Деятельность этого ведомства строго засекречена и практически скрыта от глаз простых граждан. В военное время штабы контрразведки внесли большой вклад в ход боевых действий: тщательно скрывали от врага информацию о войсках, оружии, военной технике и стратегии. Когда в стране появились первые отряды сопротивления шпионам и чем этот силовой орган занимается теперь — читайте в материале altapress.ru

Появление контрразведчиков

Первые контрразведчики появились вместе с регулярной армией ещё в начале XVIII века. Но тогда этот орган ещё не был самостоятельным. Независимый статус он получил только перед Отечественной войной 1812 года. Тогда появилась Высшая воинская полиция, которая занималась поиском вражеских лазутчиков, перебежчиков и предателей.

В 1903 году создали первое в России Разведывательное отделение. До 1911 года оно существовало только при Главном штабе, но позже такие структуры сформировали ещё и при штабах военных округов. Несмотря на единую систему, отделения были разрознены в своей деятельности.

В помещении военного штаба , 1916 год МАММ/МДФ , Неизвестный автор Обеспечение связи со штабом полка , 1916 год МАММ/МДФ , Сергей Корсаков

День российской военной контрразведки

Только 19 декабря 1918 года благодаря постановлению Бюро ЦК РКП образовался новый орган — Особый отдел ВЧК при СНК РСФСР. Он был результатом слияния чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и органов Военного контроля. Именно эта дата считается днём рождения военной контрразведки в Советском Союзе, а в дальнейшем и в России.

Новый орган неоднократно приходил на помощь советской и российской армии. Например, солдатам Красной армии, в период Гражданской войны. Или в годы Великой Отечественной войны, когда от противника тщательно скрывали численность войск, количество оружия и военной техники, а также большинство операций военнослужащих сухопутных войск и морфлота.

За годы Великой Отечественной советские контрразведчики смогли обезвредить почти 3,5 тысячи диверсантов и более 6 тысяч террористов, нейтрализовать свыше 30 тысяч шпионов.

Контрразведка в современной России

В современной России орган, который отвечает за проведение этих и многих других операций по сохранению безопасности страны, называется Федеральной службой безопасности (ФСБ). В его составе работают и контрразведчики.

Сотрудники спецподразделения ФСБ России в аэропорту Домодедово после теракта 2011 года RIA Novosti / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0

Задачи, которые ставят перед этим органом гораздо шире тех, которые формировались в советский период. Но основной функцией остается пресечение разведывательной деятельности спецслужб и прочих иностранных организаций, которые покушаются на безопасность Российской Федерации.

Секретный орган службы безопасности работает не только с внешними угрозами, но и внутренними: борется с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Современные контрразведчики обеспечивают защиту сведений, которые составляют государственную тайну. Кроме этого, их внимание направлено на борьбу с любыми проявлениями контрабандизма и терроризма.