Поздравления с Днем кораблестроителя в прозе
Поздравляю с Днем кораблестроителя. Желаю гордо и уверенно прославлять любимую отрасль, желаю не допускать ошибок ни в личной жизни, ни в кораблестроительных делах. Пусть тебе во всём сопутствует удача и поддержка дорогих людей. Пусть благодаря твоим талантам и смекалке возводятся мощные суда, способные только на успешные рейсы!
Поздравляем с Днем кораблестроителя! Желаем с достоинством продолжать славные многовековые традиции российского судостроения, преодолевая трудности, работать и открывать новые горизонты, с успехом проектируя и строя лучшие суда, оставаясь источником нашей гордости. С праздником!
Разрешите поздравить вас, дорогие корабелы с Днем кораблестроителя и пожелать вам творческих идей, новых открытий и точности расчётов. Пусть ваши профессиональные пути будут широкими и чистыми, и как говорят: «большому кораблю — большое плаванье»!
Поздравления с Днем кораблестроителя в стихах
Ты мастер строить корабли,
И ты не знаешь в жизни скуки!
Себя за труд свой похвали,
За золотые свои руки!
Пускай любимая работа
Тебе лишь радость доставляет!
Желаю крупного дохода
И благ всех, что душа желает!
Строить корабли — твое призвание,
Хотя очень сложна твоя работа,
Главное — имеешь ты желание,
Стремление развиваться год за годом!
Пусть будут твои руки золотые
Творить много шикарных кораблей!
Пусть будут твои будни трудовые
Множеством прекрасных, ясных дней!
Чтобы строить корабли,
Владеть нужно знаньем сильным.
Не сидеть чтоб на мели,
Ты доход имей стабильный.
Из отличных мужиков
Состоит пусть вся команда,
Чтоб ты с ними был готов
День за днём трудиться рядом!
Поздравления с Днем кораблестроителя в смс
Я кораблестроителю
Успехов пожелаю,
Удачи поразительной,
В делах пусть помогает!
И пусть расчеты точные
Работу продвигают,
Доходы, в свою очередь,
Заметно возрастают!
В День кораблестроителя
Я шлю вам поздравления,
Желаю вам удачи,
Успехов, вдохновения.
Пускай работа радует,
Оклад не огорчает,
А перспективы в деле
Задором наделяют.
Будь в постройке кораблей
Самым лучшим, непременно,
Сил, ресурсов не жалей
На дороге к достиженьям.
Пусть окупятся с лихвой
Твои время и старанья,
Ждёт в делах успех большой
И трудов твоих признанье!