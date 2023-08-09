9 августа
﻿
Жизнь

День коренных народов мира - 9 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день коренных народов мира установлен ООН в 1994 году, его отмечают ежегодно 9 августа. Цель праздника - поиск способов решения проблем коренных народов всей Земли.

Чукчи, Россия.
Чукчи, Россия.
boredpanda.com.

Поздравления с Днем коренных народов мира в стихах

Коренных народов мира
В этот день я поздравляю,
Сохранить наследие предков
Для потомков вам желаю.

Пусть традиции народов
Не растают без следа,
Их гармонию с природой
Не разрушат города.

По своим законам жизни
В мире пусть они живут,
Коренных народов мира
Духи предков берегут.

День коренных народов мира —
Прекрасный повод пожелать
Добра, удачи, благодати,
Ни перед чем не унывать.

Сплоченности и сохранения
Традиций лучших всех времен,
Добрейшие пусть поздравления
Посыпятся на вас со всех сторон.

Столько народов в мире чудесных,
И всех я поздравить сегодня спешу,
С праздником Международным,
Всем счастья пожелать хочу!

Будь ты еврей, араб, иль немец,
Мы все едины на Земле,
Желаю всем тепла, достатка,
И чтоб не думать о войне!

Алтайцы, начало ХХ века.
Алтайцы, начало ХХ века.
ru.wikipedia.org

Поздравления с Днем коренных народов мира в смс

Все народы коренные,
Принимайте поздравленья,
Этот день Международный,
Только ваш он без сомненья!

От души мы вам желаем,
Мира, счастья, и добра,
С праздником вас поздравляем,
В вашу честь кричим Ура-А!

Много коренных народов
В нашем мире проживает,
Поздравляем их сегодня,
Счастья им мы пожелаем,
Все обычаи, культуру
Пусть на веки сохраняют,
Жизнь их будет интересной,
Бед и горя пусть не знают!

Сегодня от души поздравим
Мы все народы коренные,
Вся жизнь и быт у них особый,
Традиции у них иные,
Пусть сохраняют для потомков
Культуру, это важно очень,
Желаем им большого счастья,
Оно придет к ним, знаем точно!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость