День летнего солнцестояния — 20 июня. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

20 июня отмечается день летнего солнцестояния. Altapress.ru подготовил для вас теплые поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Поздравление в прозе

Сегодня самый длинный день.

Неважно, что с погодой,

Традиций ты не забывай —

Объединись с природой.



Пусть свежий летний ветерок

Тебе приносит счастье.

Напейся солнышка ты впрок —

И не страшны ненастья.



Хоть праздник не такой, как все,

Без елки и не блинный,

Но друга близкого поздравь

В день самый-самый длинный!

Солнцестояние. Unsplash

Поздравление в стихах

С Днем летнего солнцестояния

Я вас от души поздравляю,

Красивых и солнечных дней

Вам в жизни счастливой желаю.



Пусть греют лучи вас удачи,

Горячей пусть будет любовь,

Жара вдохновения и страсти

Всегда будоражит пусть кровь.

Солнцестояние. Unsplash

Поздравление в смс

Радуйся светлому

И длинному дню

Поздравь, непременно,

Свою ты родню.



В такой летний день

Что нам остается?

Подольше гулять

Сегодня придется!

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