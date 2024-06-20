День летнего солнцестояния — 20 июня. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравление в прозе
Сегодня самый длинный день.
Неважно, что с погодой,
Традиций ты не забывай —
Объединись с природой.
Пусть свежий летний ветерок
Тебе приносит счастье.
Напейся солнышка ты впрок —
И не страшны ненастья.
Хоть праздник не такой, как все,
Без елки и не блинный,
Но друга близкого поздравь
В день самый-самый длинный!
Поздравление в стихах
С Днем летнего солнцестояния
Я вас от души поздравляю,
Красивых и солнечных дней
Вам в жизни счастливой желаю.
Пусть греют лучи вас удачи,
Горячей пусть будет любовь,
Жара вдохновения и страсти
Всегда будоражит пусть кровь.
Поздравление в смс
Радуйся светлому
И длинному дню
Поздравь, непременно,
Свою ты родню.
В такой летний день
Что нам остается?
Подольше гулять
Сегодня придется!
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