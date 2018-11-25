День матери 2018: поздравления с праздником

День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября. В этот день принято поздравлять своих мам и бабушек и дарить им памятные подарки.

День матери: история праздника

День матери в России празднуют с 1998 года. С этого времени он был учрежден официально. С инициативой создания такого праздника выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, сообщает calend.ru.

Как отмечают День матери в России?

В этот день принято дарить матерям символические подарки, собираться в кругу семьи.

В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. В детских садах и школах ко Дню матери проходят концерты, детей учат делать подарки для мам и бабушек. В некоторых российских регионах для матерей учреждены медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.

Мама с ребенком. СС0

Поздравления с Днем матери

Моя мамуля дорогая,

Тебе желаю долгих лет

И счастья без конца и края,

Чтоб мир твой был добром согрет. Лишь мама может всё простить,

Понять и без оглядки верить,

Что б ни произошло, любить

И ждать, не запирая двери.

Спасибо, мамочка моя,

За то, что есть ты у меня. Мамочка, пускай твоя улыбка

Не меркнет ни за что и никогда.

Прости мне, милая, мои ошибки.

И будь прекрасна, как сейчас, всегда. Спасибо родная за жизнь,

Которую ты мне дала.

За то, что любить и прощать,

Не смотря ни на что смогла. В день, когда ты мамой стала,

Новый смысл жизнь обрела.

Пусть в пути нелегком самом

Хватит сил тебе, добра.

Источник стихотворений.