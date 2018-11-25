День матери 2018: поздравления с праздником

День матери: история праздника
День матери в России празднуют с 1998 года. С этого времени он был учрежден официально. С инициативой создания такого праздника выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, сообщает calend.ru.
Как отмечают День матери в России?
В этот день принято дарить матерям символические подарки, собираться в кругу семьи.
В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. В детских садах и школах ко Дню матери проходят концерты, детей учат делать подарки для мам и бабушек. В некоторых российских регионах для матерей учреждены медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.
Поздравления с Днем матери
Моя мамуля дорогая,
Тебе желаю долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб мир твой был добром согрет.
Лишь мама может всё простить,
Понять и без оглядки верить,
Что б ни произошло, любить
И ждать, не запирая двери.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что есть ты у меня.
Мамочка, пускай твоя улыбка
Не меркнет ни за что и никогда.
Прости мне, милая, мои ошибки.
И будь прекрасна, как сейчас, всегда.
Спасибо родная за жизнь,
Которую ты мне дала.
За то, что любить и прощать,
Не смотря ни на что смогла.
В день, когда ты мамой стала,
Новый смысл жизнь обрела.
Пусть в пути нелегком самом
Хватит сил тебе, добра.
Источник стихотворений.