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День матери 2018: поздравления с праздником

День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября. В этот день принято поздравлять своих мам и бабушек и дарить им памятные подарки.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

День матери: история праздника

День матери в России празднуют с 1998 года. С этого времени он был учрежден официально. С инициативой создания такого праздника выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, сообщает calend.ru.

Как отмечают День матери в России?

В этот день принято дарить матерям символические подарки, собираться в кругу семьи.

В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. В детских садах и школах ко Дню матери проходят концерты, детей учат делать подарки для мам и бабушек. В некоторых российских регионах для матерей учреждены медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Поздравления с Днем матери

Моя мамуля дорогая,
Тебе желаю долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб мир твой был добром согрет.

Лишь мама может всё простить,
Понять и без оглядки верить,
Что б ни произошло, любить
И ждать, не запирая двери.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что есть ты у меня.

Мамочка, пускай твоя улыбка
Не меркнет ни за что и никогда.
Прости мне, милая, мои ошибки.
И будь прекрасна, как сейчас, всегда.

Спасибо родная за жизнь,
Которую ты мне дала.
За то, что любить и прощать,
Не смотря ни на что смогла.

В день, когда ты мамой стала,
Новый смысл жизнь обрела.
Пусть в пути нелегком самом
Хватит сил тебе, добра.

Источник стихотворений.

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