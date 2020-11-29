День матери 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем матери в стихах
Быть мамой — трудная работа.
Дарить любовь, тепло, заботу,
Не злиться и не уставать,
И всех на свете понимать!
Ты, мама, все это умеешь,
Меня, как солнце в небе, греешь,
Тебя поздравить я хочу,
Слова любви тебе шепчу.
Желаю, чтобы не болела,
И ни на день не постарела,
И чтобы вечно милый дом
Наполнен был твоим теплом!
В День матери спасибо
За все я говорю,
За нежность и заботу
Тебя благодарю.
Ты, мама, всех роднее,
Всех ближе и добрей,
Будь счастлива, родная,
И вовсе не болей.
Тебя люблю я очень,
Тобою дорожу.
За то, что есть ты, мама,
Спасибо я скажу.
Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!
Тебе спасибо за старания,
За каждый миг и каждый час,
За все советы, воспитание,
За много мудрых, добрых фраз!
Тебе, мамулечка, желаю
Здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!
Поздравления с Днем матери в прозе
Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье и счастья, переливающегося через край!
Самое первое слово, ласкающее слух до конца жизни. Самые нежные и заботливые руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хочу пожелать тебе, дорогая мамочка, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам твоим никогда не бегут слезы, а в груди горит гордость за нас, твоих детей.
Мама ― это высокое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!
Поздравления с Днем матери в смс
Мамочка моя родная,
Поздравляю я тебя!
Пусть глаза твои сияют,
Как на солнышке роса.
Пусть в сердечке будет радость,
На душе всегда весна!
И почаще улыбайся,
Мама, милая моя!
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!