День матери 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Быть мамой — трудная работа.

Дарить любовь, тепло, заботу,

Не злиться и не уставать,

И всех на свете понимать!



Ты, мама, все это умеешь,

Меня, как солнце в небе, греешь,

Тебя поздравить я хочу,

Слова любви тебе шепчу.



Желаю, чтобы не болела,

И ни на день не постарела,

И чтобы вечно милый дом

Наполнен был твоим теплом!

В День матери спасибо

За все я говорю,

За нежность и заботу

Тебя благодарю.



Ты, мама, всех роднее,

Всех ближе и добрей,

Будь счастлива, родная,

И вовсе не болей.



Тебя люблю я очень,

Тобою дорожу.

За то, что есть ты, мама,

Спасибо я скажу.