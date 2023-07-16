День металлурга - 16 июля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Закален характер прочный

Сталью, жаром и огнем,

Металлурги — народ крепкий,

Поздравляем с вашим днем!



Несгибаемого вам нрава,

Нервов, сделанных из стали,

И железного здоровья,

Чтоб в работе не устали.



Процветанья в любом деле,

Оптимизма и побед,

И подъемов в настроении,

Ну, хотя бы на сто лет!

В твой праздник профессиональный

Здоровья пожелать хочу.

Пусть жизнь твоя полна металла,

Желаю мягкости в «бою».



Пусть плещет искрами удача,

Жизнь дарит радость и успех.

Пусть будут легкими задачи,

Идет работа без прорех.



Коллеги пусть тебя встречают

Всегда с улыбкой и теплом.

Начальство пусть не обижает —

Одарит пусть тебя рублем.