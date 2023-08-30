30 августа
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Жизнь

День Мирона: традиции и приметы на 30 августа

30 августа проходит народный праздник День Мирона или Вдовьи помочи.

Природа.
Природа.
unsplash.com

Традиции на День Мирона

Православная церковь чтит память святого мученика Мирона Кизического, который жил в III веке и пострадал в 250 году. Почитается в лике священномучеников.

В этот день принято помогать вдовам, сиротам, семьям, которые остались без мужчин. Помогали чем можно — деньгами, едой, урожаем, какими-либо делами на огороде и в саду, рубили дрова, ремонтировали дом и так далее.

Стоит избавиться от всего старого и ненужного. Если в доме есть старые вещи, которыми никто не пользуется, их стоит выбросить.

Урожай.
Урожай.
Анна Зайкова

Что запрещено делать на День Мирона

  • Ходить в храм, на кладбище, а также поминать нечисть.
  • Долго смотреться в зеркало — нечистая сила может красоту украсть.
  • Поднимать вещи с земли, особенно на перекрестках и вблизи них.
Природа.
Природа.
unsplash.com

Народные приметы на 30 августа 2023 года

  • Утром роса или туман — будет хорошая погода.
  • Красный восход сегодня — к ветру.
  • Солнце заходит в облака — к ненастной погоде.
  • Звезды сильно мерцают — к ясному дню.
  • Лягушки выходят на сушу — к дождю.
  • Темные тучи — к затяжному ненастью.
  • Золотистый цвет зари — к теплу.
  • Иней — следующий год окажется урожайным.
  • Теплое и солнечное утро — к ранней весне.

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