День мотоциклиста — 19 июня. Мощные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю со Всемирным днем мотоциклиста и хочу пожелать не терять головы в погоне за своим счастьем, быть осторожным на дорогах и стремительно лететь вперед к своим мечтам. Желаю стального здоровья тебе и твоему железному коню, желаю невероятных успехов и в твоей деятельности, и в твоих личных интересах.

Мотоциклист — это состояние души, в котором ты пребываешь постоянно, мой старинный друг! Ты не просто знаешь, что такой драйв и скорость — это твои родные братья. Именно поэтому мы с тобой отметим этот день от всей души, собрав всех приятелей. Однако перед тем как дружно накатить в баре, покажи мне, друг, что такое настоящая скорость! С Днем мотоциклиста тебя, друг!