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Жизнь

Международный день пикника 18 июня: вкусные поздравления

Ежегодно 18 июня во многих странах отмечается день пикника. Это простая возможность насладиться красотой еды на свежем воздухе.

Как прошел городской пикник "Поляна"
Как прошел городской пикник "Поляна"
Анна Зайкова

Поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днем пикника! Пусть этот день будет наполнен яркими эмоциями, приятными встречами и незабываемыми впечатлениями. Желаю вам провести его в кругу близких людей, наслаждаясь природой и общением.

Пусть каждый ваш пикник будет особенным и запоминающимся, а воспоминания о нём согревают вас в холодные зимние вечера. С праздником!

SMS-поздравление

С Международным днем пикника! Отправляйтесь на природу, наслаждайтесь свежим воздухом и приятной компанией. Пусть этот день подарит вам массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Желаю вам отлично провести время и вернуться домой с новыми силами и вдохновением. С праздником!

Как прошел городской пикник &quot;Поляна&quot;
Как прошел городской пикник "Поляна"
Анна Зайкова

Поздравление в стихотворении

Сегодня праздник — День пикника,
И я спешу поздравить вас!
Пускай природа дарит силы,
А солнце греет в этот час.

На пикнике пусть будет весело,
Друзья поддержат разговор.
И пусть запомнится надолго
Вам этот радостный задор!

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