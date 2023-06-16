Народные приметы на Лукьяна ветряка 16 июня: почему нельзя ложиться рано

Традиции Лукьяна ветряка
В этот день особое значение имел ветер. По его дуновению пытались определить, каким будет будущий урожай. Так южный ветер сулил богатый урожай яровых, а юго-запалный пророчил плохую погоду.
Ветер с севера-запада предвещал бурю и ненастья. Восточный ветер - моровые болезни, а северо-восточный – непрекращающиеся дожди, вредные при наливании ржи.
Потому на Руси приговаривали: «На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует».
Согласно легенде, всеми ветрами управляет безрукий дедушка-вихровой. Считалось, что помощью вихрей и бурь по небу перемещается нечисть. Чтобы обезопасить себя от несчастий и злых духов, во время вихря держали рот закрытым и трижды про себя говорили: «Аминь!"
Что нельзя делать 16 июня?
- Не идите против ветра – надует болезни, неприятности, проблемы.
- Если на улице ветрено, не думайте плохом. Такие мысли могут воплотиться в жизнь и навредить вам.
- Не доставайте на ветру деньги и не пересчитывайте их, иначе ваше финансовое положение ухудшится.
- Не стоит совершать крупные и дорогостоящие покупки – деньги окажутся «выброшенными на ветер».
- Не рассказывайте на улице свои секреты, не делитесь планами, иначе ветер всё разнесёт, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.
Приметы Лукьяна ветряка
- Южный ветер – к быстрому росту яровых хлебов.
- Весь день идет дождь – будет много грибов.
- С полудня ветер поднимается – яровое за рост принимается.
- Совы кричат – к ненастью.
- Собака мало ест или плохо спит и ест траву – к дождю.
- Утром по воде туман стелется – к солнечной погоде.