Народные приметы на Лукьяна ветряка 16 июня: почему нельзя ложиться рано

На Руси 16 июня отмечали день Лукьяна ветряка или Луки Ветряника. Православная церковь почитает мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу деву. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Лукьяна ветряка

В этот день особое значение имел ветер. По его дуновению пытались определить, каким будет будущий урожай. Так южный ветер сулил богатый урожай яровых, а юго-запалный пророчил плохую погоду.

Ветер с севера-запада предвещал бурю и ненастья. Восточный ветер - моровые болезни, а северо-восточный – непрекращающиеся дожди, вредные при наливании ржи.

Потому на Руси приговаривали: «На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует».

Согласно легенде, всеми ветрами управляет безрукий дедушка-вихровой. Считалось, что помощью вихрей и бурь по небу перемещается нечисть. Чтобы обезопасить себя от несчастий и злых духов, во время вихря держали рот закрытым и трижды про себя говорили: «Аминь!"

Ветер, девушка. СС0

Что нельзя делать 16 июня?

Не идите против ветра – надует болезни, неприятности, проблемы.

Если на улице ветрено, не думайте плохом. Такие мысли могут воплотиться в жизнь и навредить вам.

Не доставайте на ветру деньги и не пересчитывайте их, иначе ваше финансовое положение ухудшится.

Не стоит совершать крупные и дорогостоящие покупки – деньги окажутся «выброшенными на ветер».

Не рассказывайте на улице свои секреты, не делитесь планами, иначе ветер всё разнесёт, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.

Девушка. Ветер. СС0

Приметы Лукьяна ветряка