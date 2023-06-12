Народные приметы на Исаакия-змеевика 12 июня: почему запрещено ходить в лес

В народном календаре 12 июня отмечают Исакиев день. В народе его прозвали Змеиным праздником, так как, по поверьям, в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Святым покровителем даты стал преподобный Исаакий, игумен обители Далматской.

Приметы Искиева дня

Люди прозвали день Змеиным праздником из-за того, что различные гады с наступлением тепла выходили на землю из пещер и нор. По народному убеждению, змеи сцеплялись хвостами и шли по лезу "поездом". Правил свадебной процессией семиглавый змей.

Люди в этот день старались в лес не ходить, чтобы избежать смертельных укусов. В народе говорили: «На Змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу».

Также день Исаакия считался благоприятным для посадки бобов. В марте собирали последний снег по оврагам, а в получившейся воде замачивали семена.

Питон, змея. CC0

Что нельзя делать 12 июня?

Нельзя покидать свой дом в этот день, чтобы случайно не наткнуться на "змеиную свадьбу".

Не рекомендуется поднимать с земли находки и заводить новые знакомства - они принесут в дом несчастья.

Не стоит жечь костры - они привлекут злых духов.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся - любой отказ станет причиной ужасных и плачевных последствий.

Запрещено ссориться и выяснять отношения - иначе наладить отношения в будущем будет непросто.

Змея СС0

Приметы Исаакия-змеевика