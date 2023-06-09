К чему снятся деньги 9 июня. Приметы на Федорин день

9 июня в народе называли Федориным днем. В этот день Православная церковь чтит память мученицы Феодоры Александрийской. Она приняла обед безбрачия и пострадала от язычников. В народе ее называли Домовницей-мученицей и считали покровительницей семейного очага.

Традиции в Федорин день

Говорили: "На Федору не выноси из избы сору".

На Руси Федору называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье.

В этот день также лучше не выносить – как в прямом, так и в переносном смысле – сор из избы. Запрещено мести полы: считается, что заметая пол, можно вымести счастье, благополучие и Домового в придачу. Не стоит также стирать детские вещи, иначе к ребенку могут пристать темные силы.

Люди. Разговор. Беседа. https://unsplash.com/

Народные приметы 9 июня

Если на восходе солнца очень душно — будет дождь в ближайшее время.

Рябина обильно цветет, то уродится овес.

Роса долго не высыхает — будет гроза.

Если пришелся первый летний туман, то стоит ждать богатого урожая грибов.

Гроза. Молния. unsplash.com

Толкование снов на 9 июня