12 апреля
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Здоровье

Стало известно, какие продукты можно есть на сон грядущий

Многие эксперты советуют все же не есть на ночь. Однако есть продукты, которые совсем не навредят сну и вашей фигуре.

Авокадо
Авокадо
ССО

Это продукты с «правильными» жирами и белковыми компонентами, пишет «МК».

К ним относятся костный бульон, орехи, куриные или перепелиные яйца, авокадо, тыквенные или конопляные семечки. Можно выпить травяной чай с добавлением кокосового или какао-масла.

Ранее как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт. Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний.

Если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий. Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть.

При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.

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