Стало известно, какие продукты можно есть на сон грядущий

Это продукты с «правильными» жирами и белковыми компонентами, пишет «МК».
К ним относятся костный бульон, орехи, куриные или перепелиные яйца, авокадо, тыквенные или конопляные семечки. Можно выпить травяной чай с добавлением кокосового или какао-масла.
Ранее как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт. Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний.
Если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий. Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть.
При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.