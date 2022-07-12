Об опасности гречневой диеты рассказала специалист

Если человеку хочется устроить себе разгрузочные дни, то рацион из гречки не должен повторяться более трех суток подряд, считает эксперт.
«Если практиковать такой способ всю неделю, тогда у вас может случиться нервный срыв. Если вы готовы к эмоциональным качелям, то питание одной лишь только гречкой — для вас», — объяснила Соломатина.
Можно попробовать более сбалансированный вариант питания. Например, можно включить в рацион постное мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, пишет Газета.Ru.
Если добавить эти продукты к гречке, то рацион удастся соблюдать 21 день, не испытывая эмоциональной нестабильности.
Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог.