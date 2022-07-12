Об опасности гречневой диеты рассказала специалист

Если человеку хочется устроить себе разгрузочные дни, то рацион из гречки не должен повторяться более трех суток подряд, считает эксперт.

«Если практиковать такой способ всю неделю, тогда у вас может случиться нервный срыв. Если вы готовы к эмоциональным качелям, то питание одной лишь только гречкой — для вас», — объяснила Соломатина.