27 ноября
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Здоровье

Диетолог Гинзбург: Какая опасность кроется в популярной диете

Об опасности популярной диеты заявил известный диетолог Михаил Гинзбург на платформе «Яндекс. Дзен».

Похудение. Правильное питание.
Похудение. Правильное питание.
открытые источники (CC0)

По его словам, кетогенная диета или кето-диета многими представляется, как революция в похудении.

Как отмечает специалист, единственное достоинство этой диеты только легкость ее планирования и ограничение всех углеводов. Но как раз на этом этапе и будут трудности — мучение, головная боль и слабость.

«Обычно человек съедает минимум 200 граммов углеводов за сутки. Люди — существа с преимущественно углеводным питанием. А здесь 20 граммов, в десять раз меньше! Для человека это стресс», — говорит специалист.

Диетолог отмечает, что первые пять-шесть дней по нарастающей идет ухудшение самочувствия. Тем, кому удалось выдержать, мозг «просветляется» и дальше идет ровное состояние. Похудение после этого наблюдается довольно быстро.

Гинзбург отмечает, что главная проблема кето-диеты кроется в ее соблюдении. После приема в пищу хлеба или чего-то «запрещенного», у худеющих снова начинаются мучения в несколько дней. Такую систему выдержать удается не каждому.

Соблюдать именно кетогенную диету тем, кто просто хочет похудеть, врач не рекомендует. По его мнению существует масса других диет и они хорошо переносятся. В длительной перспективе они работают ничуть не хуже.

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