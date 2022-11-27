Диетолог Гинзбург: Какая опасность кроется в популярной диете

По его словам, кетогенная диета или кето-диета многими представляется, как революция в похудении.

Как отмечает специалист, единственное достоинство этой диеты только легкость ее планирования и ограничение всех углеводов. Но как раз на этом этапе и будут трудности — мучение, головная боль и слабость.

«Обычно человек съедает минимум 200 граммов углеводов за сутки. Люди — существа с преимущественно углеводным питанием. А здесь 20 граммов, в десять раз меньше! Для человека это стресс», — говорит специалист.

Диетолог отмечает, что первые пять-шесть дней по нарастающей идет ухудшение самочувствия. Тем, кому удалось выдержать, мозг «просветляется» и дальше идет ровное состояние. Похудение после этого наблюдается довольно быстро.

Гинзбург отмечает, что главная проблема кето-диеты кроется в ее соблюдении. После приема в пищу хлеба или чего-то «запрещенного», у худеющих снова начинаются мучения в несколько дней. Такую систему выдержать удается не каждому.

Соблюдать именно кетогенную диету тем, кто просто хочет похудеть, врач не рекомендует. По его мнению существует масса других диет и они хорошо переносятся. В длительной перспективе они работают ничуть не хуже.

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