28 октября
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Здоровье

Как укрепить иммунитет осенью и зимой, рассказала диетолог

Осенью и зимой организму нужно сбалансированное, насыщенное витаминами питания. Об этом заявила РИА ФАН диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

В рацион следует включить авокадо, орехи и масла. В частности, оливковое и кедровое помогут восполнить запас белков и правильных жиров.

Кроме того, полехзны углеводы, содержащиеся в крупах. По словам врача, они дают энергию.

Однако сладкие газировки и кондитерские изделия могут подорвать иммунитет.

«Во время готовки рекомендуется добавлять специи, например черный перец, куркуму, гвоздику. Они нормализуют работу кишечника, борются с микробами и воспалениями, а также помогают организму бороться с вирусами», — советует диетолог.

Зимой отдать предпочтение стоит сезонным продуктам — яблокам, сливе и хурме. Замороженные ягоды тоже подходят, они сохраняют полезные свойства.

Кроме того, можно пить чай, латте и какао. Мед также укрепляет здоровье, но его лучше не добавлять в горячие напитки.

Ранее диетолог рассказал, какие продукты помогут стать энергичнее.

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