16 декабря
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Жизнь

Диета, однако: как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт

Оптимальное количество пельменей в дневной порции назвала диетолог Дарья Русакова «Москве 24».

Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Анна Зайкова

Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний.

Если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий.

Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть, уверена специалист, пишет Lenta.ru.

При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.

Так при приготовлении домашних пельменей можно положить в них овощи, например, морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно для уменьшения содержания мяса за счет овощей.

Ранее тонну пельменных изделий съели на алтайском фестивале.

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