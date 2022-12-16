Диета, однако: как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт

Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний.
Если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий.
Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть, уверена специалист, пишет Lenta.ru.
При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.
Так при приготовлении домашних пельменей можно положить в них овощи, например, морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно для уменьшения содержания мяса за счет овощей.
Ранее тонну пельменных изделий съели на алтайском фестивале.
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