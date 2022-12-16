Диета, однако: как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт

Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний.

Если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий.

Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть, уверена специалист, пишет Lenta.ru.

При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.

Так при приготовлении домашних пельменей можно положить в них овощи, например, морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно для уменьшения содержания мяса за счет овощей.

Ранее тонну пельменных изделий съели на алтайском фестивале.