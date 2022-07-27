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Жизнь

Вареники с креветками и редькой. Тонну пельменных изделий съели на алтайском фестивале

23 июля в Романовском районе прошел фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!». Почти 10 тыс. гостей съели тонну вареников с разнообразными начинками.

День вареника - 2022
День вареника - 2022
altairegion22.ru

Специально для фестиваля приготовили около полусотни разнообразных начинок — от классических до нестандартных. Например, гости смогли попробовать вареники из креветок и редьки, шкварок, паслена и крыжовника.

Также для праздника изготовили пятикилограммовый вареник.

«В конкурсе вареников от муниципалитетов лучшими назвали вишневые гуселетовские. Жители сел Грановка и Сидоровка, а также семья Бибик из Новоалтайска стали призерами конкурса головных уборов. Жителей сел Рассвет, Мормыши и Закладное Романовского района признали лауреатами конкурса на лучшую вареничную композицию», — пишут на сайте правительства региона.

Напомним, что в этот же день в Сростках состоялось закрытие Шукшинского фестиваля. Как он прошел — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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