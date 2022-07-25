«Людям нужны праздники и вкусные пирожки!»: что продавали в Сростках на Шукшинском фестивале

1. Лавочка «В гостях у Матрены» предложила нам большой домашний пирог с яблоками и карамелью, пирожки с картошкой, с луком и яйцом. Хозяйка отметила, что два года без фестиваля позволили усовершенствовать рецепты. Однако без Шукшинских дней тяжело: «Людям нужны праздники и вкусные пирожки!».
В среднем выпечка у «Матрены» стоила 50 рублей.
2. Фирменным блюдом «Пирожковой у Ягуси» стали пироги с черемухой. Их привезли из Енисейского района Красноярского края и продавали всего за 40 рублей. Чтобы добраться до пирожков, мы отстояли очередь, но это того стоило!
3. Для любителей кислинки была лавочка «Госпожа Вишня». Там продавали булочки с начинкой из свежей садовой ягоды. Попробовать выпечку можно было за 50 рублей. В знойный Шукшинский день за 30 рублей здесь предлагали вишневый компот.
4. Если вы следите за фигурой, а следовать традициям очень хочется, выход есть. Местные шьют игрушки в виде сростинского пирога и начиняют лавандой, мелиссой и душицей. Такая ароматная «выпечка» стоила 150 рублей.
5. Без чудодейственных алтайских трав не обходится ни одна ярмарка. На Шукшинский фестиваль привезли запашистые панно из свежих цветов, травок и листьев. Рукодельница рассказала, что переплести между собой более двухсот рядов растений занимает около десяти часов. Купить натуральное панно можно было за 3 тыс. рублей.
6. Помимо еды и трав в Сростках продавали сувениры. Например, туристы покупали магниты, маленькие статуэтки, открытки и полотенца с портретом Шукшина. Строчки из произведений и вырезки из фильмов можно было найти на шоперах и кепках. Украсить футболку предлагали металлической брошью из калины красной, а передать «привет» друзьям — глиняной фигуркой Чудика.
7. Без русских народных инструментов не обходится ни одна ярмарка. На Шукшинском фестивале было настоящее раздолье: продавали самогуды, балалайки, гармошки, ложки, гармонь. Цена зависела от размера инструмента.
8. На горе Пикет развернули центр народного промысла. Здесь можно было купить деревянный бюст Василия Шукшина, глиняные горшки, женские фигурки из соломы, лапти, домовенка из мешковины.
Посмотреть, как проходило закрытие Шушкинского фестиваля можно в нашем материале.