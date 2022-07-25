26 июля
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Жизнь

«Людям нужны праздники и вкусные пирожки!»: что продавали в Сростках на Шукшинском фестивале

23 июля в центре села Сростки прошла традиционная ярмарка и Праздник пирога. Корреспонденты altapress.ru выяснили, где продают самые вкусные пирожки и какие сувениры гости повезли домой.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.

1. Лавочка «В гостях у Матрены» предложила нам большой домашний пирог с яблоками и карамелью, пирожки с картошкой, с луком и яйцом. Хозяйка отметила, что два года без фестиваля позволили усовершенствовать рецепты. Однако без Шукшинских дней тяжело: «Людям нужны праздники и вкусные пирожки!».

В среднем выпечка у «Матрены» стоила 50 рублей.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин

2. Фирменным блюдом «Пирожковой у Ягуси» стали пироги с черемухой. Их привезли из Енисейского района Красноярского края и продавали всего за 40 рублей. Чтобы добраться до пирожков, мы отстояли очередь, но это того стоило!

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.

3. Для любителей кислинки была лавочка «Госпожа Вишня». Там продавали булочки с начинкой из свежей садовой ягоды. Попробовать выпечку можно было за 50 рублей. В знойный Шукшинский день за 30 рублей здесь предлагали вишневый компот.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.

4. Если вы следите за фигурой, а следовать традициям очень хочется, выход есть. Местные шьют игрушки в виде сростинского пирога и начиняют лавандой, мелиссой и душицей. Такая ароматная «выпечка» стоила 150 рублей.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.

5. Без чудодейственных алтайских трав не обходится ни одна ярмарка. На Шукшинский фестиваль привезли запашистые панно из свежих цветов, травок и листьев. Рукодельница рассказала, что переплести между собой более двухсот рядов растений занимает около десяти часов. Купить натуральное панно можно было за 3 тыс. рублей.

Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru
Шукшинский фестиваль в Сростках
Шукшинский фестиваль в Сростках
altapress.ru

6. Помимо еды и трав в Сростках продавали сувениры. Например, туристы покупали магниты, маленькие статуэтки, открытки и полотенца с портретом Шукшина. Строчки из произведений и вырезки из фильмов можно было найти на шоперах и кепках. Украсить футболку предлагали металлической брошью из калины красной, а передать «привет» друзьям — глиняной фигуркой Чудика.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.

7. Без русских народных инструментов не обходится ни одна ярмарка. На Шукшинском фестивале было настоящее раздолье: продавали самогуды, балалайки, гармошки, ложки, гармонь. Цена зависела от размера инструмента.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин

8. На горе Пикет развернули центр народного промысла. Здесь можно было купить деревянный бюст Василия Шукшина, глиняные горшки, женские фигурки из соломы, лапти, домовенка из мешковины.

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Елизавета Козубенко.
Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Елизавета Козубенко.

Посмотреть, как проходило закрытие Шушкинского фестиваля можно в нашем материале.

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