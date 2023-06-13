От чего стоит отказаться на Еремея Распрягальника: народные приметы 13 июня

Традиции Еремея Распрягальника
В народе имена святых Ерма и Ермия слились в единое имя Еремей. По старому стилю Еремея Распрягальника чествовали 1 мая и 31 мая. Тем самым он открывал и закрывал сезон посева.
Еремея прозвали Распрягальником, так как по окончании посевных работ лошадей распрягали - освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли.
В этот день за конями тщательно ухаживали, холили и лелеяли, тем самым благодаря их за выполненную работу. Животных угощали разными вкусностями, купали и давали отдохнуть.
Крестьяне верили, что если на Еремея Распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет. Поэтому люди в этот день ходили пешком, а все важные дела старались перенести на потом.
Еще святого покровителя этого дня в народе прозвали Еремей-бобовник. Хозяйки в этот день сажали бобовые и верили, что в будущем получат хороший урожай.
Что нельзя делать 13 июня?
- Нельзя планировать в этот день переезд - смена места проживания негативно повлияет на ваше здоровье и материальное благополучие.
- Не стоит ругаться и выяснять отношения - иначе можно навлечь на себя несчастья и беды.
- Не рекомендуется общаться с неприятными людьми - негативные эмоции могут надолго поселиться внутри вас.
- Не стоит грустить и предаваться унынию.
Приметы Еремея Распрягальника
- Сильная роса – к солнечному дню.
- Вечером нет росы – завтра будет дождь.
- Роса быстро высыхает – к дождю.
- Чем больше вечером росы, те жарче будет на следующий день.
- Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.
- Кукушка кует на хорошую погоду.
- Сильный туман утром – к урожаю грибов.
- Затяжной дождь сулит плохой урожай.