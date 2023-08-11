Три необычных и интересных праздника отмечают в мире 11 августа.

День «мусорной еды». Термин «мусорная» или «вредная» еда придумал и ввел в оборот около 40 лет назад американский микробиолог Майкл Джекобсон.

Так он обозначал продукты, в которых содержится большое количество калорий, вредные для здоровья ингредиенты и при этом минимальный объем пищевой ценности.

В 2008 году в ходе долгих исследований ученые доказали, что мусорная еда вызывает пищевую зависимость и оказывает на мозг точно такое же действие, что и наркотики.

Но один раз в году, 11 августа, люди могут устроить себе праздник Мусорной еды, насладившись любимыми гамбургерами, сэндвичами и колой без каких-либо сожалений.

Каппадокия. Турция. Воздушный шар. unsplash.com

День полета на воздушном шарике. 11 августа во всем мире отмечается веселый, добрый и немного сказочный праздник – День полета на воздушном шарике.

Сегодня история умалчивает, кто и когда придумал летать на воздушных шариках, но идея явно пришлось по вкусу многим, а некоторые писатели и сценаристы даже используют ее в книгах и мультфильмах, таких как "Вверх".

День кинетического песка. В 2020 году Международная компания по производству детских игрушек Spin Master Corp объявила 11 августа Днем кинетического песка.

Цель праздника – поделиться весельем и волшебством волшебного песка, который никогда не высыхает и имеет практически бесконечные возможности для творчества. Его можно смешивать, нарезать и формировать из него практически любые формы, создавать полноценные скульптуры и невероятные песчаные замки.