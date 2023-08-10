День попутного ветра и Всемирный день льва. Какие еще необычные праздники отмечают 9 августа

Шесть необычных и интересных праздников отмечают в мире 9 августа.

День попутного ветра. Этот неофициальный праздник пользуется популярностью среди путешественников, искателей приключений, яхтсменов и владельцев парусных лодок.

В честь Дня попутного ветра в разных уголках планеты проходят различные соревнования на лодках и яхтах, регаты, чемпионаты по парусному спорту.

Всемирный день льва. Праздник отмечается ежегодно 10 августа. К сожалению, популяция этих невероятно красивых хищников сокращается с каждым днем.

Поэтому главная цель праздника - привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Всемирный день каллиграфии. Каллиграфия – это древнейшая форма искусства, влияние которого на развитие мировой культуры сложно переоценить.

Интересно, что каллиграфия, как искусство и способ самовыражения существовала во всех регионах планеты, как основной источник рукописного письма и коммуникации.

В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Екатерина Егорова

День долгих проводов. Считается, что длительные проводы лишь увеличивают горечь расставания. Межу тем, во времена наших предков был обычай провожать уезжающих до околицы деревни или села.

День долгих проводов призван отдать дань уважения этой традиции и напомнить, что любое расставание рано или поздно заканчивается новыми встречами.

Международный день биодизельного топлива. Этот неофициальный праздник учрежден в честь событий 10 августа 1893 года, когда был запущен первый в мире двигатель, работающий на биодизельном топливе, полученном из арахисового масла.

Международный день влогинга. Он отмечается сравнительно недавно – с 2018 года. Его учредителем является крупнейший и самый продолжительный онлайн-фестиваль видео в Великобритании «Summer in the City» («Лето в большом городе»).