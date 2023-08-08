8 августа
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Жизнь

День офтальмолога - 8 августа. Четкие поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день офтальмологии впервые отметили в 2004 году. В этот праздник проводят конференции и симпозиумы, на которых врачи делятся своими идеями и достижениями. Сегодня также награждают офтальмологов, которые совершили открытия в своей области или добились значимых результатов в работе.

Как улучшить зрение ребенка.
Как улучшить зрение ребенка.
СС0

Поздравления с Днем офтальмолога в прозе

Спасибо офтальмологам за то, что позволяют они видеть нам мир, видеть все красивое, что нас окружает, видеть счастливые лица наших родных, видеть любимых и близких людей, наслаждаться природой и всем живым. Пусть лишь не видим мы никогда несчастий и бед. С праздником!

Всех докторов в сфере офтальмологии поздравляю с Международным днем офтальмологии! Пожелать вам хочу четкости поставленных целей, яркости изображения окружающего мира, устремленности в развитии и благодарности в карьере!

С Международным днем офтальмологии! Ты маг, кудесник и волшебник, так как даешь возможность видеть тем, кто уже потерял надежду. Спасибо тебе за огромный труд и профессионализм. Желаю быть всегда впереди, легко внедрять передовые технологии, ставить точные диагнозы и получать блестящие результаты. Щедрых пациентов тебе, благополучия, процветания, успехов!

Глаз, символы.
Глаз, символы.
Источник: freepik.

Поздравления с Днем офтальмолога в стихах

Чтоб, минуя расстоянья,
Белке в глаз нам попадать,
Офтальмолога старанья
Могут зренье возвращать.

Пожелаем, чтоб работа
В удовольствие была,
Пациентов рать с охотой
На приём к вам шустро шла!

Медицинские таланты
Чтоб крепчали день за днём,
И удачей необъятной
Был ваш труд сопровождён!

Знает каждый, и ребёнок —
Чтобы зренье сохранять,
Нужно множество морковок
Ежедневно поедать!

Но не каждый соблюдает
Этот важный рацион,
И к врачу все прибегают,
Чтоб вернул им зренье он!

Офтальмологам желаем
Процветания в делах,
Пусть больные уважают,
Здоровеют на глазах!

Спасибо офтальмологи вам всем,
За то, что улучшаете нам зрение,
Без вас бы было туго нам совсем,
А вы для наших глаз просто спасение!

Желаю, чтоб все ваши пациенты
Всегда вам были очень благодарны,
Ведь нет, наверно, лучшего презента,
Чем ясный взгляд с улыбкой лучезарной!

Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Поздравления с Днем офтальмолога в смс

Офтальмолог — доктор классный,
Может зрение вернуть.
Я желаю, ежечасно
В уважении тонуть!

Благодарность пациентов
Усталь уберёт и грусть,
А зарплата не в конвертах,
А в мешках приходит пусть!

С Днем офтальмологии
Душевно поздравляю,
Вам резкости и зоркости
Всегда-всегда желаю.

Пусть зрение будет классным
И не подводит глаз,
Будут сто процентов
Всегда пускай у вас.

Офтальмология нужна
Для всех без исключения,
Она в любые времена
Способна вернуть зрение.

Чтоб обходиться без очков,
Смотреться замечательно,
Прекрасный врач без лишних слов
Спасёт глаза старательно!

Источник.

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