6 августа
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Жизнь

День железнодорожника - 6 августа. Дорожные поздравления в прозе, стихах и смс

Каждый год в первое воскресенье августа страна отмечает День железнодорожника.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

Поздравления с Днем железнодорожника в прозе

Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

Поздравляю с твоим праздником — Днем железнодорожника! Хочу в этот день пожелать, чтобы все железные дороги вели тебя туда, где счастье и любовь. Пусть твоя жизнь будет полна хороших людей и событий. Здоровья тебе и удачи!

Все работников дороги с праздником! Желаю пусть преумножается счастье и удача, пусть все рабочие и жизненные задачи решаются легко, просто и без потерь! Пусть работа будет в радость, оправдывает все ожидания и помогает в достижении всего задуманного!

ЧП на железной дороге.
ЧП на железной дороге.
zapsib-sut.sledcom.ru

Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.

Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,
И состав летит вперед!
Пусть в работе вашей сложной
Вас всегда удача ждет.

Труд ваш очень-очень нужен,
Им гордится вся страна.
Коллектив пусть будет дружен,
Ладятся всегда дела.

Пусть на каждом полустанке
Ждут здоровье и успех.
И всегда звучит в дороге
Ваш счастливый звонкий смех.

Поезд, электротранспорт.
Поезд, электротранспорт.
unsplash.com.

Поздравления с Днем железнодорожника в смс

С Днем работника ЖД!
Крепкого здоровья!
Станет мир пускай светлей,
Чтобы жить с любовью.

Труд нелегкий принесет
Больше позитива,
Радости круговорот,
Море дней счастливых!

Ваша жизнь — сплошные рельсы,
Шпалы — вехи на пути.
Пусть на них свою удачу
Доведется вам найти.

Под откос летят пусть беды,
Им в составе места нет,
А в вагоне вашем счастье
Забронирует билет!

С Днём железнодорожника!
Пусть успехи придут,
И доход преумножится,
Дома любят и ждут.

Пусть веселье огромное
Расцветает в душе,
И везение доброе
Пусть встречает везде!

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