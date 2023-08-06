День железнодорожника - 6 августа. Дорожные поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.



Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!