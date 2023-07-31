Подготовьтесь заранее. Боевые поздравления на День ВДВ-2023 в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ВДВ в прозе
Поздравляю с днем воздушно-десантных войск! Желаю мужественным и отважным, смелым и сильным военнослужащим — огромного жизнелюбия, осторожности, крепких нервов, выносливого тела, железного здоровья, стойкости, веры в свое призвание, развития, целеустремленности, мира и благополучия!
С днем ВДВ, дорогие десантники! Вы самые сильные мужчины нашей родины, самые лучшие, самые крутые, пример для маленьких мальчишек. Пусть каждый год в этот день обязательно будет возможность встретится со старыми друзьями, сослуживцами. Пусть он будет самым веселым и запоминающимся в году днем. Здоровья и верных друзей вам, а также светлого и спокойного неба!
С Днем ВДВ! Желаю смелости, закалки, отваги и мужества! Пускай служится легко, пусть рядом будут надежные воины и хорошие друзья. Пускай дома ждут любящие люди и радостная, уютная домашняя обстановка!
Поздравления с Днем ВДВ в стихах
За честь, за доблесть, за отвагу.
За вас, бойцы! За ВДВ!
Вы смело приняли присягу,
Чтоб победить в любой борьбе.
Пускай вас горе не коснется,
Пускай балует вас судьба.
Пускай всегда вам светит солнце,
Звучат лишь теплые слова.
Береты ваши цвета неба,
В глазах не меркнет яркий свет.
Пусть в раз решатся все проблемы.
Здоровья вам на сотни лет!
Вот уж август на дворе,
Наступил День ВДВ.
Голубой берет возьми,
Тост с друзьями подними.
Поздравленья принимай,
Праздник славно отмечай.
Пусть всегда будут с тобой
Дружба, верность и любовь.
Пусть здоровье будет крепким,
А успех не будет редким.
Чтоб запал твой не угас,
Помни: «Кто же, кроме нас?».
С днем воздушно-десантных войск
Поздравлю, десантники вас,
Звучит гордо, на всю страну
Ваш девиз: «Никто кроме нас!».
Я желаю, на крепких стропах
Чтоб держало вас мирное небо,
Чтоб земля утопала в цвету,
Колосилось, чтоб поле хлебом.
Я желаю в День ВДВ
Силы, мужества вам и удачи,
Вы десантники — гордость страны,
Я желаю вам мира и счастья.
Поздравления с Днем ВДВ в смс
Имя гордое «десантник»
Неспроста тебе дано.
Неба преданный романтик
Смело заслужил его.
С Днем десантных войск сегодня
Поздравления прими,
Я желаю жить достойно
В море счастья и любви!
С днем отважных и бесстрашных,
ВДВ — навеки слава!
Пусть подарит этот праздник
Новых подвигов немало.
Благоденствие и счастье,
Неба мирного шатёр,
Чтобы было в вашей власти
Всем проблемам дать отпор!
Берет твой цвета неба,
Спортивная осанка,
И где б ты в жизни не был —
Не позабыть десанта!
Неси через все годы
Отвагу, честь и доблесть,
И вспыхнет пусть сегодня
За службу свою гордость!