22 июля
﻿
Жизнь

День работника торговли - 22 июля. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Работники торговли России отмечают свой профессиональный день 19 июля. Altapress.ru подготовил яркие поздравления в стихах, прозе и смс.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com

Поздравления с Днем работника торговли в прозе

С Днем работников торговли России. Хочу пожелать высокой прибыли круглый год, терпения, выдержки и бравых сил с понедельника по понедельник, большой удачи в каждом деле, взаимопонимания с каждым человеком, повстречавшемся на торговом пути, а еще — здоровья, благополучия, успехов в работе и счастья в семье.

В день работника торговли желаю со всех сторон доходов и прибыли сверх нормы. Пусть жизнь наполнена будет счастливыми днями, весёлыми моментами, крепким здоровьем, уважением и благодарностью окружающих, приятными событиями и постоянной удачей.

Хочется пожелать доброжелательных клиентов, чтобы рабочий день начинался с улыбки, а люди были понимающими и отзывчивыми! Достойной оплаты труда, получать удовольствие от рабочего процесса и удачи не только в рабочих делах, но и семейных! Чтобы всё ладилось и получалось!

Торговля в Сростках.
Торговля в Сростках.
Дмитрий Лямзин

Поздравления с Днем работника торговли в стихах

С днем торговли поздравляю,
И желаю не болеть,
Сил и крепкого здоровья,
Непременно богатеть!

Чтобы было настроение
В зал торговый выходить,
И с веселою улыбкой
Торговать всегда любить!

Пусть шуршат купюры шумно
И монеточки звенят,
Сил, везения, вдохновения,
И, конечно же, добра!

Пусть товар у вас будет отличным,
Очень свежим, с ценою привычной.
За вашу улыбку — улыбки в ответ
Дарят покупатели, ссор вовсе нет.
Работу оценит директор большой,
А значит, и премия не за горой!
Всегда выходные спокойно текли,
От смены чтоб вы отойти бы могли.
Крепкой вам семьи, коллег отличных!
Радоваться счастью в жизни личной!
Удачи и подарков самых необычных!

Всем работникам торговли
Разрешите пожелать
Замечательных условий,
Чтоб товар свой продавать.

Чтоб клиент был не капризен,
Чтоб хотелось и моглось,
Неприятных чтоб сюрпризов
Получать не довелось.

С настроеньем быть, с наваром
И держать по ветру нос,
И на ваши чтоб товары
Постоянный был бы спрос.

Торговля на Новом рынке
Торговля на Новом рынке
Анна Зайкова

Поздравления с Днем работника торговли в смс

С Днем торговли поздравляю!
Процветать, расти желаю.
Каждый день пускай народ
Умножает ваш доход.

Больше в жизни позитива,
Вдохновения, креатива.
В личной жизни счастья вам,
Исполнения — мечтам!

Поздравляю с днем торговли,
Счастье жизнь пускай наполнит,
Будет каждый день чудесным,
Интересным, а не пресным!

Пусть приносит вам работа
Много радостных эмоций,
Шестизначную зарплату,
Чтобы жить всегда богато!

В День работника торговли
Пожелаю настроенья,
Покупателей хороших,
Креатива проявленья.

И успешная карьера
Пусть ведет всегда вперед,
Чтоб доход приумножался
От ответственных работ.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость