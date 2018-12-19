День Николая Чудотворца 2018: что нельзя делать в праздник

В 2018 году день Николая Чудотворца празднуют 19 декабря. С этого дня становится строже Рождественский пост. В народе праздник называли «Никола Зимний». Рассказываем, кто такой Николай Чудотворец, в чем помогает и что нельзя делать в день святителя Николая-2018.

Кто такой Николай Чудотворец?

Святой Николай родился в Малой Азии, в области Ликии. С самого детства он был благочестив и много времени проводил в храме, а повзрослев, стал священником.

Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. Он был справедливым, кротким и отзывчивым, и верующие любили его, пишет журнал «Фома». Святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борцом с язычеством и защитник христианства. Он говорил еретикам об их заблуждениях, разрушал идолов и языческие капища.

По преданию, святитель еще при жизни прославился своими чудесами. Его молитва спасла город Миры от страшного голода.

Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер своей смертью.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. У него много «имен»: святитель Николай, Николай Угодник, Чудотворец Мир Ликийских, Николай Мирликийский. Еще могут встретиться прозвища, образованные от времен года — Никола Вешний (весенний), Никола Летний, а также Никола Зимний и Осенний.

Зима. Снег. СС0

В чем помогает Николай Чудотворец?

Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.

Это не значит, что святой помогает только в определенных ситуациях: православных святых просят о помощи при совершенно разных жизненных трудностях.

Новый год , Рождество СС0

Что можно есть 19 декабря 2018?

День Николая Чудотворца 19 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день постящимся даже по строгому уставу можно есть рыбу.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 2018?

19 декабря постящимся нельзя есть яйца , мясные и молочные продукты.

мясные и молочные продукты. Нельзя злословить , ругаться , ссориться с окружающими.

ругаться ссориться с окружающими. Нельзя злоупотреблять алкоголем ( как и в любой православный праздник).

как и в любой православный праздник). В интернете распространено мнение , что в православные праздники нельзя работать , шить , убираться. Это не так. Но по возможности нужно сходить в храм на службу и помолиться.

Церковь. Молитва. СС0

Какого числа день Николая Чудотворца в 2019 году?