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День Николая Чудотворца 2018: что нельзя делать в праздник

В 2018 году день Николая Чудотворца празднуют 19 декабря. С этого дня становится строже Рождественский пост. В народе праздник называли «Никола Зимний». Рассказываем, кто такой Николай Чудотворец, в чем помогает и что нельзя делать в день святителя Николая-2018.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Кто такой Николай Чудотворец?

Святой Николай родился в Малой Азии, в области Ликии. С самого детства он был благочестив и много времени проводил в храме, а повзрослев, стал священником.

Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. Он был справедливым, кротким и отзывчивым, и верующие любили его, пишет журнал «Фома». Святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борцом с язычеством и защитник христианства. Он говорил еретикам об их заблуждениях, разрушал идолов и языческие капища.

По преданию, святитель еще при жизни прославился своими чудесами. Его молитва спасла город Миры от страшного голода.

Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер своей смертью.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. У него много «имен»: святитель Николай, Николай Угодник, Чудотворец Мир Ликийских, Николай Мирликийский. Еще могут встретиться прозвища, образованные от времен года — Никола Вешний (весенний), Никола Летний, а также Никола Зимний и Осенний.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

В чем помогает Николай Чудотворец?

Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.

Это не значит, что святой помогает только в определенных ситуациях: православных святых просят о помощи при совершенно разных жизненных трудностях.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Что можно есть 19 декабря 2018?

День Николая Чудотворца 19 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день постящимся даже по строгому уставу можно есть рыбу.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 2018?

  • 19 декабря постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты.
  • Нельзя злословить, ругаться, ссориться с окружающими.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем (как и в любой православный праздник).
  • В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, убираться. Это не так. Но по возможности нужно сходить в храм на службу и помолиться.
Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Какого числа день Николая Чудотворца в 2019 году?

  • 22 мая — день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари (Никола Вешний или Летний).
  • 11 августа — рождество Николая Чудотворца (Никола Осенний).
  • 19 декабря — день смерти Николая Чудотворца (Никола Зимний).
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