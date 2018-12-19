День Николая Чудотворца 2018: что нельзя делать в праздник

Кто такой Николай Чудотворец?
Святой Николай родился в Малой Азии, в области Ликии. С самого детства он был благочестив и много времени проводил в храме, а повзрослев, стал священником.
Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. Он был справедливым, кротким и отзывчивым, и верующие любили его, пишет журнал «Фома». Святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борцом с язычеством и защитник христианства. Он говорил еретикам об их заблуждениях, разрушал идолов и языческие капища.
По преданию, святитель еще при жизни прославился своими чудесами. Его молитва спасла город Миры от страшного голода.
Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер своей смертью.
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. У него много «имен»: святитель Николай, Николай Угодник, Чудотворец Мир Ликийских, Николай Мирликийский. Еще могут встретиться прозвища, образованные от времен года — Никола Вешний (весенний), Никола Летний, а также Никола Зимний и Осенний.
В чем помогает Николай Чудотворец?
Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.
Это не значит, что святой помогает только в определенных ситуациях: православных святых просят о помощи при совершенно разных жизненных трудностях.
Что можно есть 19 декабря 2018?
День Николая Чудотворца 19 декабря приходится на Рождественский пост. В этот день постящимся даже по строгому уставу можно есть рыбу.
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца 2018?
- 19 декабря постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты.
- Нельзя злословить, ругаться, ссориться с окружающими.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем (как и в любой православный праздник).
- В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, убираться. Это не так. Но по возможности нужно сходить в храм на службу и помолиться.
Какого числа день Николая Чудотворца в 2019 году?
- 22 мая — день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари (Никола Вешний или Летний).
- 11 августа — рождество Николая Чудотворца (Никола Осенний).
- 19 декабря — день смерти Николая Чудотворца (Никола Зимний).