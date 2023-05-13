1. Всемирный день одуванчика. Одуванчики заслужили собственного праздника.

Они не только являются яркими и душистыми цветами, но также широко применяются в кулинарии и медицине. Это отличный повод для того, чтобы полистать рецепты с одуванчиками, а еще можно собрать их для некоторых домашних питомцев, например, кроликов или хомячков.

2. Всемирный день коктейля. Этот праздник посвящен истории и культуре смешанных напитков - коктейлей.

Существует множество видов и рецептов напитка. Всемирный день коктейля был организован британской благотворительной организацией Drinkaware, которая занимается просвещением людей о вреде злоупотребления алкоголем и способах ответственного употребления. Дата перекликается с первым упоминанием «коктейля» в 1806 году.

Женщина и освежающий коктейль. СС0.

3. День рождения застежки-липучки. В 1941 году в этот день была запатентована застежка-липучка, состоящая из двух лент с микрокрючками и микропетлями. Идея принадлежит инженеру Жоржу де Местралю, который обратил внимание на то, как головки репейника цепляются за шерсть его собаки.

4. Всемирный день техники для будущего. Этот праздник, который посвящен важности технологического развития и инноваций для устойчивого будущего.

Это также день, когда отмечаются технологические достижения и признается роль инженеров и разработчиков в создании новых продуктов, устройств и процессов. Всемирный день техники для будущего проводится под эгидой Совета по развитию технологий (TDB), официального органа Департамента науки и технологий Центра.

Робот. Новые технологии. pixabay.com.

5. Международный день хумуса. Этот праздник посвящен одному из самых популярных и полезных продуктов в мире.

Хумус – это пюре из нута с тахини, лимонным соком, чесноком и специями, а событие учреждено в 2012 году Беном Ленгом, молодым предпринимателем из Израиля. Он хотел создать праздник, который бы объединил людей разных культур и религий через общую любовь к хумусу.