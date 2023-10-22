День рождения ксерокопии и клавиши CAPS LOCK - необычные праздники 22 октября

В воскресенье 22 октября празднуется много необычных праздников, но Altapress.ru расскажет вам подробнее про день рождения ксерокопии, клавиши CAPS LOCK и международный день тещи.

Документы, бумаги. СС0

День рождения ксерокопии

Ежегодно во всем мире 22 октября отмечается День рождения ксерокопии. Своим появлением праздник обязан Честеру Карлсону, который благодаря личным навыкам сумел спроектировать и выпустить в жизнь первое копировальное устройство.

В этом году у ксерокопии юбилей - ей исполнилось 85 лет. А все потому, что в 1938 году Карлсон распечатал свою первую ксерокопию.

Через девять лет, компания Xerox занялась массовым производством копировальных аппаратов. За основу взяли, упомянутое ранее изобретение Карлсона.

Продолжая праздники, посвященные технике, 22 октября празднуется день клавиши CAPS LOCK.

День клавиши CAPS LOCK

Многие используют эту клавишу, чтобы "кричать" в переписках или обращать внимание на какие-то определенные вещи. Но эта клавиша нужна для набора заголовков и аббревиатур.

Клавиша была даже на печатных машинках, но звучала иначе, тогда она называлась Shift Lock и была сделана для того, чтобы машинистки печатали прописными буквами без постоянных усилий и боли в мышцах пальцев при постоянном удерживании клавиши Shift.

В 2000-х годах Дерек Арнольд предложил праздновать Caps Lock Day. Он хотел подшутить над раздражающими его людьми.

Сейчас текст, написанный крупными буквами, воспринимается как избыточная эмоция или повышение тона и даже может быть обидным.

Отмечают этот праздник, оказавшись от использования этой клавиши. Хотя некоторые наоборот, предпочитают писать как можно больше заглавных букв, используя при этом восклицательные знаки.

Клавиатура компьютера. CC0

Международный день тещи

Помимо технических праздников, 22 октября отмечается международный день тещи.

День тещи празднуется каждое четвертое воскресенье октября, в 2023 году он выпадает на 22 число.

Праздник зародился в 1930-х в США годах в шутку. Стал альтернативой Дня Матери. С каждым годом приобретал больше фанатов и в других странах.

В первую очередь, этот день направлен на улучшение взаимоотношений между двумя членами семьи - тещей и зятем, проводится в семейном кругу.

В России праздник не так распространен, как в других странах.