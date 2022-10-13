Мы в День зрения всемирный,

От души хотим желать

Зорко все проблемы видеть,

И успешно их решать.



Только счастье и здоровье,

Чтоб встречалось на пути,

Ну, а прочие преграды,

Только с блеском обойти.



Зрение — такая штука,

Нужно всем его беречь,

Чтоб не проглядеть по жизни

Вам заветных ваших встреч.

В День зрения всемирный

Сердечно поздравляю,

Вам про очки и линзы

Я позабыть желаю.



Пусть зрение ваше будет

Всегда на 100 процентов,

Чтоб видеть красоту

Особенных моментов.



Пусть слез не знает в жизни

Ваш острый, зоркий глаз,

Сбываются желания

Пусть все всегда у вас.