13 октября
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Жизнь

Всемирный день зрения — 13 октября. Дальновидные поздравления в прозе, стихах и смс

13 октября по всему миру отмечают необычный праздник — День зрения. Его инициатором стала Всемирная организация здравоохранения. Altapress.ru предлагает вам вспомнить о важном органе чувств и поздравить своих друзей и близких.

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0

Поздравления с Днем зрения в стихах

Мы в День зрения всемирный,
От души хотим желать
Зорко все проблемы видеть,
И успешно их решать.

Только счастье и здоровье,
Чтоб встречалось на пути,
Ну, а прочие преграды,
Только с блеском обойти.

Зрение — такая штука,
Нужно всем его беречь,
Чтоб не проглядеть по жизни
Вам заветных ваших встреч.

В День зрения всемирный
Сердечно поздравляю,
Вам про очки и линзы
Я позабыть желаю.

Пусть зрение ваше будет
Всегда на 100 процентов,
Чтоб видеть красоту
Особенных моментов.

Пусть слез не знает в жизни
Ваш острый, зоркий глаз,
Сбываются желания
Пусть все всегда у вас.

Зрение важно всем очень,
Нужно глазки поберечь,
С офтальмологом не надо
Вам серьезных очень встреч.

Кушайте черники больше,
С нею будет зоркий глаз,
Меньше в гаджеты смотрите, —
Вот сегодня мой наказ.

В общем зрения в 100%
Вам сегодня я желаю
И с Днем зрения всемирным
От души вас поздравляю.

Как улучшить зрение ребенка.
Как улучшить зрение ребенка.
СС0

Поздравления с Днем зрения в смс

Видеть мир — большая радость,
Он прекрасен — это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.

Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.

Божий дар, способность, чувство —
Зренье можно так назвать,
Без него жить очень сложно,
Нам нельзя его терять,
И в день зрения всемирный
Призываем всех людей:
Вы глаза поберегите,
Будет жизнь ваша светлей!

Зоркий, четкий, острый взгляд —
Каждый будет ему рад,
Вам желаю видеть ясно,
И глаза пусть не болят.

И в День зрения Всемирный
Пожелаю бед не знать,
К окулистам в кабинеты
Никогда вам не стоять!

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