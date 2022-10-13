Поздравления с Днем зрения в стихах
Мы в День зрения всемирный,
От души хотим желать
Зорко все проблемы видеть,
И успешно их решать.
Только счастье и здоровье,
Чтоб встречалось на пути,
Ну, а прочие преграды,
Только с блеском обойти.
Зрение — такая штука,
Нужно всем его беречь,
Чтоб не проглядеть по жизни
Вам заветных ваших встреч.
В День зрения всемирный
Сердечно поздравляю,
Вам про очки и линзы
Я позабыть желаю.
Пусть зрение ваше будет
Всегда на 100 процентов,
Чтоб видеть красоту
Особенных моментов.
Пусть слез не знает в жизни
Ваш острый, зоркий глаз,
Сбываются желания
Пусть все всегда у вас.
Зрение важно всем очень,
Нужно глазки поберечь,
С офтальмологом не надо
Вам серьезных очень встреч.
Кушайте черники больше,
С нею будет зоркий глаз,
Меньше в гаджеты смотрите, —
Вот сегодня мой наказ.
В общем зрения в 100%
Вам сегодня я желаю
И с Днем зрения всемирным
От души вас поздравляю.
Поздравления с Днем зрения в смс
Видеть мир — большая радость,
Он прекрасен — это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.
Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.
Божий дар, способность, чувство —
Зренье можно так назвать,
Без него жить очень сложно,
Нам нельзя его терять,
И в день зрения всемирный
Призываем всех людей:
Вы глаза поберегите,
Будет жизнь ваша светлей!
Зоркий, четкий, острый взгляд —
Каждый будет ему рад,
Вам желаю видеть ясно,
И глаза пусть не болят.
И в День зрения Всемирный
Пожелаю бед не знать,
К окулистам в кабинеты
Никогда вам не стоять!