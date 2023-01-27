День воинской славы России или День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают ежегодно 27 января. Altapress.ru рассказывает историю праздника.

В 1941 году Адольф Гитлер решил полностью уничтожить Ленинград и развернул военные действия на подступах к нему. 8 сентября 1941 года сомкнули кольцо. В блокированном городе оказалось более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тыс. детей.

Почти 900 дней Ленинград был полностью отрезан от внешнего мира. Связь с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города. Все это время противник предпринимал многочисленные попытки захватить город.

Запасов продовольствия и топлива таяли с каждым днем. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей.

Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда. altapress.ru.

Несмотря на это ленинградцы продолжали трудиться — работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. А 27 января 1944 года советские войска полностью сняли фашистскую блокаду города.

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.

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