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Жизнь

День отца. Что известно о появлении в России нового «папского» праздника

Президент Владимир Путин подписал постановление, которое утверждает в стране новый праздник — День отца. Рассказываем, когда и по чьей инициативе его будут отмечать.

Отец и сын.
Отец и сын.
1
Когда возникла идея учредить День отца?

Как отмечает РИА «Новости», похожее предложение в 2018 году поступило от депутата Госдумы Тамары Плетневой. Правда, коллеги отклонили ее инициативу, посвященную Дню отца. Сослались они на то, что общенародные праздники утверждает глава государства.

Также День отца обсуждали в Минтруде в июле 2021.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
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2
Зачем России День отца?

В документе, подписанном Путиным, говорится, что праздник установлен «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

3
Когда будут отмечать праздник для пап?

Датой нового праздника стало третье воскресенье октября.

Осень. Листья
Осень. Листья
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4
Когда в России отмечают День матери?

С 1998 года День матери ежегодно проходит в последнее воскресенье ноября.

Предложила праздник глава Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина. А утвердил его президент РФ Борис Ельцин.

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