День отца. Что известно о появлении в России нового «папского» праздника

Как отмечает РИА «Новости», похожее предложение в 2018 году поступило от депутата Госдумы Тамары Плетневой. Правда, коллеги отклонили ее инициативу, посвященную Дню отца. Сослались они на то, что общенародные праздники утверждает глава государства.
Также День отца обсуждали в Минтруде в июле 2021.
В документе, подписанном Путиным, говорится, что праздник установлен «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
Датой нового праздника стало третье воскресенье октября.
С 1998 года День матери ежегодно проходит в последнее воскресенье ноября.
Предложила праздник глава Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина. А утвердил его президент РФ Борис Ельцин.