День отца. Что известно о появлении в России нового «папского» праздника

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Когда возникла идея учредить День отца?

Как отмечает РИА «Новости», похожее предложение в 2018 году поступило от депутата Госдумы Тамары Плетневой. Правда, коллеги отклонили ее инициативу, посвященную Дню отца. Сослались они на то, что общенародные праздники утверждает глава государства.

Также День отца обсуждали в Минтруде в июле 2021.