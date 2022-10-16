Поздравления с Днем отца в прозе
Любимый папочка, поздравляю тебя с таким милым и, одновременно, мужественным праздником, днем Отца. Желаю, чтобы тяготы ответственности, суеты и ежедневных хлопот сполна были скрашены любовью, поддержкой и взаимопониманием. Пусть наш семейный очаг никогда не гаснет и согревает тебя своим теплом. Очень люблю тебя, ты лучший папа на земном шаре.
Папа, папочка, папуля, прими мои поздравления с твоим заслуженным праздником. Ты настоящий отец, защитник и мой герой. Я горжусь твоей смелостью, уверенностью, силой и стойкостью. Я беру с тебя пример. Пусть здоровье только крепчает, пусть перспективы растут, пусть все задуманное получается!
Поздравляю тебя с Днем отца. Желаю чаще слышать детский смех, радоваться и смеяться вместе с ними. Будь здоров, счастлив, полон идей и хорошего настроения. Всегда показывай пример детям, будь их опорой и защитником. Сил тебе и великолепного настроения.
Поздравления с Днем отца в стихах
С днем отца поздравляем мы Вас,
Блеск в глазах, чтобы Ваш не угас,
Стимул жизни всегда развивался,
Легким путь во всём Вам казался!
От детей Вам желаем внимания,
Не познали, чтоб Вы страдания,
В лучах счастья постоянно купались,
Своим отцовством всегда наслаждались!
Я с днем отца хочу тебя поздравить
И пожелать, чтоб улыбался чаще ты,
Все что сломано, ты мог легко поправить,
И от всех бед семью ты смог спасти.
Я пожелаю, чтоб гордился ты собою,
Чтобы с любовью обнимали все тебя,
Чтоб ты был счастлив сердцем и душою,
И чтоб дарила только радости судьба.
С Днем отца тебя, папуля,
Будь всегда, словно атлант,
Чтоб реакция, как пуля,
И ко всему чтоб был талант.
Будь силен, умен и весел,
С чувством юмора дружи,
Не познай в жизни депрессий,
И собой ты дорожи.
Будь любим, люби ответно,
Всегда сыт будь и согрет,
И гордись авторитетом,
Желаю долгих тебе лет.
Поздравления с Днем отца в смс
Папочка, любимый, с днем отца тебя
Поздравляет дружно вся наша семья!
Будь здоров и бодр, радостен и счастлив,
Прочь гони уныние, горе и печали,
Радуйся моментам, в сердце сохраняя
Мира, вдохновения и весны дыхание!
С Днем отца! Ты самый лучший!
Для меня ты солнца лучик.
Долгих лет тебе, здоровья,
Согревай нас всех любовью.
Отдыхай, прошу, побольше
И живи, родной, подольше,
Бодрым будь и улыбайся,
И годам не поддавайся!
Строгий взгляд и добрый голос,
И улыбка в пол лица,
Ну, конечно, это папа!
Поздравляем с Днем отца!
Крепкого здоровья папам,
Быть на свете всех сильней,
И поклон всем папам низкий,
От сынков и дочерей.