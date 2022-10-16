С днем отца поздравляем мы Вас,

Блеск в глазах, чтобы Ваш не угас,

Стимул жизни всегда развивался,

Легким путь во всём Вам казался!



От детей Вам желаем внимания,

Не познали, чтоб Вы страдания,

В лучах счастья постоянно купались,

Своим отцовством всегда наслаждались!

Я с днем отца хочу тебя поздравить

И пожелать, чтоб улыбался чаще ты,

Все что сломано, ты мог легко поправить,

И от всех бед семью ты смог спасти.



Я пожелаю, чтоб гордился ты собою,

Чтобы с любовью обнимали все тебя,

Чтоб ты был счастлив сердцем и душою,

И чтоб дарила только радости судьба.