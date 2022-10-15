15 октября
﻿
Жизнь

День сельских женщин — 15 октября. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Мы уже поздравляли вас и с 8 марта, и с Международным днем девочек. Но 15 октября отмечают отдельный праздник сельских женщин. Идея создания праздника возникла во время женской конференции, проходящей в Пекине в 1995 году. Altapress.ru поздравляет всех тружениц аграрного сектора и дарит им свои поздравления.

Девушка. Славянка. Венок
Девушка. Славянка. Венок
ССО

Поздравления с Днем сельских женщин в прозе

Поздравляю со Всемирным днем сельских женщин. Желаю и горящие избы тушить, и коней на скаку останавливать, и семью любить всем сердцем, и с каждым днем становиться краше! Пусть жизнь на селе будет полна ярких красок, приятных впечатлений, плодотворных часов работы и радостных моментов отдыха. Желаю здоровья, энергии, обаяния и любви!

Поздравляю тебя с Всемирным днем сельских женщин! Не бойся своей силы, не пытайся подражать красоткам из глянца. Пусть твоя жизнь не такая, как в журналах и соцсетях, зато она настоящая! Желаю тебе счастливого будущего и волшебного настроения!

Поздравляю со Всемирным днем сельских женщин и от души желаю всегда оставаться такой, чтоб и в горящую избу, и коня на скаку. Пусть ни ветер, ни дождь, ни вьюга не сломают такую сильную, красивую, мудрую, весёлую женщину. Желаю здоровья и процветания, добрых чудес в жизни и настоящей любви! И пусть с такой женщиной нашему селу ничего не угрожает!

Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0

Поздравления с Днем сельских женщин в стихах

Какие женщины живут в российских селах!
Румянец щек и блеск задорных глаз!
Затронут душу песнею веселой,
На праздник заведут проворный пляс.

Одной рукой доит она корову,
Другою вкусный стряпает обед,
Следит, чтобы семья была здорова,
И каждый был с иголочки одет.

Пусть кони на пути вашем не скачут,
И избы будут целой до одной,
Сопутствуют любовь, добро, удача
Всем женщинам страны моей родной!

Сельских женщин нынче славим,
Могут многое они,
Им желаем мы здоровья,
Сил, терпения и любви.

Труд ваш важен и почетен,
Низкий вам поклон за все,
Будет пусть всегда опорой
Вам надежное плечо.

Пусть семья счастливой будет,
Ладятся пускай дела,
Мы желаем, чтобы яркой
И красивой жизнь была.

С Всемирным днем всех сельских женщин,
О них стихи нужно слагать,
Они не знают слова «легче»,
И не спешат скорее спать.

Так пусть же жизнь разбавят краски,
Душевный отдых, разговор,
Любовь согреет, нежность, ласка
И будет больше ярких снов.

Улыбка. Радость.
Улыбка. Радость.
pixabay.com.

Поздравления с Днем сельских женщин в смс

Слава сельским женщинам, хвала,
Ведь вы большие труженицы, знаем!
Желаем, чтобы жизнь ваша была,
Прекрасным, замечательнейшим раем!

Пусть ценят вас и дети, и мужья,
Пусть уважают вас всегда односельчане,
Душа поет пусть громче соловья!
А ну, девчонки, марш все на гулянье!

День всемирный женщин сельских
Празднуем сегодня мы.
Пожелать хочу им счастья,
В сердце радостной весны.

На плечах своих так много
Они трудностей несут.
Пусть заботы только радость
И любовь вам принесут.

С праздником милые дамы,
С днем сельских женщин Вас
Поздравить и пожелать я
Хочу прямо здесь и сейчас:

Всех благ вам, здоровья, успеха,
Поменьше в хозяйстве хлопот,
Хоть трудности вам не помеха.
И пусть вам по жизни везет!

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость