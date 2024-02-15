15 февраля
﻿
Жизнь

День первой встречи весны. Традиции и запреты на Сретение — 15 февраля

Согласно народному календарю, 15 февраля отмечается Сретение Господне (Громницы). Праздник проходит через 40 дней после Рождества. Именно на 40-й день Богородица принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Господу.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

В народе этот день считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы считались последними. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи.

Что нельзя делать 15 февраля

  • Скучать, грустить, плакать, жаловаться на судьбу.
  • Выливать воду: считается, что в этот день она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.
  • Класть деньги на обеденный стол — исчезнут, как и еда.
  • Ругаться, ссориться, бранить кого-то — все в тройном размере.
  • Нужно отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье.

Лучше всего в день Сретения заниматься добрыми делами, благотворительностью, помощью животных.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Приметы на 15 февраля

  • Какая погода на Сретение, такая и весна будет.
  • Холода и морозы — весна холодная и затяжная.
  • Снег — весна будет дождливой.
  • Метель — весна будет поздняя и преимущественно холодная.
  • Облачная погода — ждите похолодания.
Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Традиции на Сретение Господне

В церквях проводятся литургии, верующие посещают службу, исповедуются и причащаются.

В церквях освящают свечи, именуемые «громницами» и призванные оберегать обладателей от всевозможных бедствий.

Для христианина момент Сретения наступает, когда он впервые обращается к Богу или осознанно переступает порог храма. Именно это событие празднуют в день торжества.

Праздник проходит не в пост, поэтому хозяева не скупятся на праздничный стол. Единственное ограничение, если день Сретения, как и в 2023 году, выпадает на пятницу или среду: мясные блюда следует заменить на рыбные деликатесы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость