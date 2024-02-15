Согласно народному календарю, 15 февраля отмечается Сретение Господне (Громницы). Праздник проходит через 40 дней после Рождества. Именно на 40-й день Богородица принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Господу.

В народе этот день считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы считались последними. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи.

Что нельзя делать 15 февраля

Скучать, грустить, плакать, жаловаться на судьбу.

Выливать воду: считается, что в этот день она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.

Класть деньги на обеденный стол — исчезнут, как и еда.

Ругаться, ссориться, бранить кого-то — все в тройном размере.

Нужно отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье.

Лучше всего в день Сретения заниматься добрыми делами, благотворительностью, помощью животных.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Приметы на 15 февраля

Какая погода на Сретение, такая и весна будет.

Холода и морозы — весна холодная и затяжная.

Снег — весна будет дождливой.

Метель — весна будет поздняя и преимущественно холодная.

Облачная погода — ждите похолодания.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Традиции на Сретение Господне

В церквях проводятся литургии, верующие посещают службу, исповедуются и причащаются.

В церквях освящают свечи, именуемые «громницами» и призванные оберегать обладателей от всевозможных бедствий.

Для христианина момент Сретения наступает, когда он впервые обращается к Богу или осознанно переступает порог храма. Именно это событие празднуют в день торжества.

Праздник проходит не в пост, поэтому хозяева не скупятся на праздничный стол. Единственное ограничение, если день Сретения, как и в 2023 году, выпадает на пятницу или среду: мясные блюда следует заменить на рыбные деликатесы.

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