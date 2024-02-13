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Жизнь

Как избежать несчастий в день Никиты пожарника: приметы и традиции 13 февраля

Со злыми духами, которые могли устроить пожар в домах, боролись в день Никиты Новгородского, которого еще называли Никитой пожарником. Православная церковь почитает память Никиты Печерского.

Печь.
Печь.
СС0

Традиции Никиты пожарника

В этот день люди молились Никите Новгородскому о защите дома от пожаров, молний и засухи. К нему также обращались, чтобы исцелиться от глазных болезней.

Если 13 февраля происходил пожар, то считалось, что это происки огненных бесов и колдунов. По поверью, в этот день черти седлают конька на крышах домов.

Люди верили, что этот день способствует ссорам между людьми и супружеским изменам. Поэтому знахари проводили различные ритуалы, чтобы успешно разорвать связь между любовницей и неверным мужем.

Дрова, огонь.
Дрова, огонь.
СС0

Что нельзя делать 13 февраля

  • Нельзя играться с огнем и оставлять его без присмотра — может случиться пожар.
  • Не рекомендуется ссориться и кричать друг на друга.
  • День не подходит для споров и судебных распрей.
  • Не стоит громко говорить и чертыхаться — можно привлечь нечистую силу.
Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Приметы Никиты пожарника

  • Если солнце в кругах, то будет хороший урожай.
  • Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются — к потеплению.
  • Белый огонь в печи — к оттепели, красный – к морозу.
  • Днем иней виден — ночью снега не будет.
  • Ясная ночь — к солнечной погоде.
  • Вороны громко кричат — к метели или снежному бурану.

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