Традиции Никиты пожарника
В этот день люди молились Никите Новгородскому о защите дома от пожаров, молний и засухи. К нему также обращались, чтобы исцелиться от глазных болезней.
Если 13 февраля происходил пожар, то считалось, что это происки огненных бесов и колдунов. По поверью, в этот день черти седлают конька на крышах домов.
Люди верили, что этот день способствует ссорам между людьми и супружеским изменам. Поэтому знахари проводили различные ритуалы, чтобы успешно разорвать связь между любовницей и неверным мужем.
Что нельзя делать 13 февраля
- Нельзя играться с огнем и оставлять его без присмотра — может случиться пожар.
- Не рекомендуется ссориться и кричать друг на друга.
- День не подходит для споров и судебных распрей.
- Не стоит громко говорить и чертыхаться — можно привлечь нечистую силу.
Приметы Никиты пожарника
- Если солнце в кругах, то будет хороший урожай.
- Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются — к потеплению.
- Белый огонь в печи — к оттепели, красный – к морозу.
- Днем иней виден — ночью снега не будет.
- Ясная ночь — к солнечной погоде.
- Вороны громко кричат — к метели или снежному бурану.
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