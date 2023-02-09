Как правильно затопить печь на Златоустьев день. Приметы и традиции 9 февраля

В народно-православном календаре 9 февраля отмечали Златоустьев день или Златоустьев огонь. Православная церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Златоустьева дня

В этот день важно было правильно затопить печь — от нее зависел достаток и мир в семье. Все поленья должны были одновременно загореться, чтобы устье печи стало золотым — потому и называли день «Златоустьев огонь».

Чтобы добиться такого эффекта, заранее сушили дрова и щипали лучину. Лучину заготавливали впрок зимой — ведь в это время она была лишена сока.

Иоанну Златоусту молились о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению. Ещё 9 февраля читали заговор от зубной боли.

Спичка. Огонь. СС0

Что нельзя делать 9 февраля?

Не стоит топить печь сырыми дровами — к несчастью.

Нельзя чистить печь.

В этот день не рекомендуется совершать покупки.

Не стоит ничего подбирать на улице.

Нельзя обижать домашних кошек , в том числе ругать , бить , прогонять.

Огонь. Костер. СС0

Приметы Златоустьева дня