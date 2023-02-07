7 февраля
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Жизнь

Почему важно делать добрые дела в Григорьев день: традиции 7 февраля

7 февраля православные отмечали Григорьев день, которого еще называли Григорием-весноуказателем. Церковь вспоминают Григория Богослова — выдающуюся фигуру в истории христианской церкви. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0

Традиции Григорьева дня

Весноуказателем святого Григория прозвали за то, что, по поверьям, он приближает весну. В народе поговаривали: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

В этот день нужно обязательно сделать доброе дело. Люди верили, что чем больше сделаешь добра другим, тем больше шансов попасть в рай. Только о сотворенном добре нельзя было никому рассказывать — иначе не зачтется.

Григорьев день благополучен для одиноких людей. Если они помолятся, то в скоро времени найдут вторую половинку.

Любовь.
Любовь.
СС0

Что нельзя делать 7 февраля?

  • Не рекомендуется стричь ногти и волосы — это может привести к проблемам.
  • Нельзя плевать себе под ноги — будут преследовать неудачи в пути.
  • Запрещено говорить злые слова и угрозы — они могут обернуться против говорящего.
  • Не стоит делать комплименты девушкам — можно сглазить их красоту.
  • Нельзя рассказывать о своих планах — не сбудутся.
Девушка. Славянка. Венок
Девушка. Славянка. Венок
ССО

Приметы Григорьева дня

  • Капель звенит с крыш — к морозу.
  • Синица с утра поет — к похолоданию.
  • Воробьи расчирикались — жди оттепели.
  • Снег выпал — следующая зима будет поздней;
  • Сильный снегопад — к ранней осени.

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