Почему важно делать добрые дела в Григорьев день: традиции 7 февраля

7 февраля православные отмечали Григорьев день, которого еще называли Григорием-весноуказателем. Церковь вспоминают Григория Богослова — выдающуюся фигуру в истории христианской церкви. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Григорьева дня

Весноуказателем святого Григория прозвали за то, что, по поверьям, он приближает весну. В народе поговаривали: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

В этот день нужно обязательно сделать доброе дело. Люди верили, что чем больше сделаешь добра другим, тем больше шансов попасть в рай. Только о сотворенном добре нельзя было никому рассказывать — иначе не зачтется.

Григорьев день благополучен для одиноких людей. Если они помолятся, то в скоро времени найдут вторую половинку.

Любовь. СС0

Что нельзя делать 7 февраля?

Не рекомендуется стричь ногти и волосы — это может привести к проблемам.

Нельзя плевать себе под ноги — будут преследовать неудачи в пути.

Запрещено говорить злые слова и угрозы — они могут обернуться против говорящего.

Не стоит делать комплименты девушкам — можно сглазить их красоту.

Нельзя рассказывать о своих планах — не сбудутся.

Девушка. Славянка. Венок ССО

Приметы Григорьева дня