Приметы и традиции Федорова дня: что нельзя делать 8 февраля

Традиции Федорова дня
Люди верили, что в этот день покойники начинают тосковать по своей земной жизни. Они выходят наружу и бродят по земле. Чтобы успокоить их души, люди с утра ходили в церковь и ставили свечки за упокой.
Также под входную дверь клали топор, а над ними закрепляли веточку можжевельника. Чтобы уберечься от неспокойных покойников, на загнетку сыпали золы и говорили:
«Души сиротские, по двору не ходите! Отправляйтесь на западную сторону, только там будет вам вечная радость».
Кроме того люди ходили в этот день на кладбище и устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных «родителей».
Что нельзя делать 8 февраля?
- Не рекомендуется надолго открывать двери и окна — в дом могут забраться покойники.
- Нельзя долго смотреть в зеркало — можно увидеть нечистую силу.
- Молодым девушкам не стоит заговаривать с незнакомцами — под их личиной может скрываться нечистая сила.
- Запрещено впускать в дом чужих домашних животных — они могут принести беду.
Приметы Федорова дня
- Если с утра поет синица, то скоро похолодает.
- Самовар сильно гудит — к холодам.
- У луны бледный цвет — к снегопаду.
- Чистый солнечный закат в морозную погоду — к стуже.
- Звездная ночь — к хорошему урожаю льна.
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