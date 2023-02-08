8 февраля
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Жизнь

Приметы и традиции Федорова дня: что нельзя делать 8 февраля

В народном календаре 8 февраля отмечают Федоров день, или день Федора Студита, Федора поминальника. Православная церковь вспоминает Феодора Студита — византийского церковного деятеля. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима в лесу. Туман.
Зима в лесу. Туман.
СС0

Традиции Федорова дня

Люди верили, что в этот день покойники начинают тосковать по своей земной жизни. Они выходят наружу и бродят по земле. Чтобы успокоить их души, люди с утра ходили в церковь и ставили свечки за упокой.

Также под входную дверь клали топор, а над ними закрепляли веточку можжевельника. Чтобы уберечься от неспокойных покойников, на загнетку сыпали золы и говорили:

«Души сиротские, по двору не ходите! Отправляйтесь на западную сторону, только там будет вам вечная радость».

Кроме того люди ходили в этот день на кладбище и устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных «родителей».

Блюдо с грибами.
Блюдо с грибами.
freepik.com/KamranAydinov

Что нельзя делать 8 февраля?

  • Не рекомендуется надолго открывать двери и окна — в дом могут забраться покойники.
  • Нельзя долго смотреть в зеркало — можно увидеть нечистую силу.
  • Молодым девушкам не стоит заговаривать с незнакомцами — под их личиной может скрываться нечистая сила.
  • Запрещено впускать в дом чужих домашних животных — они могут принести беду.
Домашняя кошка.
Домашняя кошка.
unsplash.com

Приметы Федорова дня

  • Если с утра поет синица, то скоро похолодает.
  • Самовар сильно гудит — к холодам.
  • У луны бледный цвет — к снегопаду.
  • Чистый солнечный закат в морозную погоду — к стуже.
  • Звездная ночь — к хорошему урожаю льна.

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