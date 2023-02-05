Что запрещено делать в Агафьин день: приметы и традиции 5 февраля

Агафьин день или Агафий-полухлебника отмечали 5 февраля. Православная церковь вспоминает священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Агафьин дня

Этот день у наших предков начинался с проверки амбаров. Люди смотрели, сколько хлеба осталось до весны и в каком состоянии посевное зерно — не загнило ли. По этому поводу приговаривали: «Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».

После амбары приводили в порядок: вычищали мусор, латали стены и крыши.

Хозяйки на Агафия обязательно пекли пироги с курицей. Они символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть бы кусочек. Остатки отдавали скотине.

Люди верили, что 5 февраля по земле идут святые вслед за ангелами. Их нужно обязательно угостить хлебом и солью, и тогда душа подающего наполнится благодатью. Поэтому в этот день приглашали в гости странников и путников и угощали их.

Хлеб , буханка , сдоба. pixabay.com/

Что нельзя делать 5 февраля?

Нельзя смотреть на падающие звезды — они сулят смерть близких.

Не рекомендуется отказывать в просьбе — иначе ждут неприятности.

Запрещено лениться и бездельничать — можно оказаться на грани банкротства.

Не стоит забирать себе найденные деньги.

Звезды. unsplash.com

Приметы Агафьин дня