Что запрещено делать в Агафьин день: приметы и традиции 5 февраля

Традиции Агафьин дня
Этот день у наших предков начинался с проверки амбаров. Люди смотрели, сколько хлеба осталось до весны и в каком состоянии посевное зерно — не загнило ли. По этому поводу приговаривали: «Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».
После амбары приводили в порядок: вычищали мусор, латали стены и крыши.
Хозяйки на Агафия обязательно пекли пироги с курицей. Они символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть бы кусочек. Остатки отдавали скотине.
Люди верили, что 5 февраля по земле идут святые вслед за ангелами. Их нужно обязательно угостить хлебом и солью, и тогда душа подающего наполнится благодатью. Поэтому в этот день приглашали в гости странников и путников и угощали их.
Что нельзя делать 5 февраля?
- Нельзя смотреть на падающие звезды — они сулят смерть близких.
- Не рекомендуется отказывать в просьбе — иначе ждут неприятности.
- Запрещено лениться и бездельничать — можно оказаться на грани банкротства.
- Не стоит забирать себе найденные деньги.
Приметы Агафьин дня
- Много снега на Агафоника — к хорошему урожаю хлеба.
- Морозный и солнечный день — к жаркому августу.
- Ярко солнышко светит — к ранней весне.
- Белки по деревьям скачут — к оттепели.
- Утром кричит синица — к морозу.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!