4 февраля
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Жизнь

Важные дела и запреты в Тимофеев день: приметы и традиции 4 февраля

В народно-православном календаре 4 февраля отмечают Тимофеев день. Православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Тимофея. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

Традиции Тимофеева дня

Святого Тимофея называли «Полузимником», так как считали, что зима уже «прожила» половину срока. Как правило, в этот день ударяли «тимофеевские» морозы, которые были сильнее крещенских.

Такие морозы держались недолго, и скоро наступали теплые дни. Пчеловоды шли проверять ульи — не замерзли ли пчелы. Крестьяне начинали готовиться к весенним полевым работам. В народе говорили: «Пришло время не дремать, а сохи ладить и телеги поправлять».

На Тимофея-полузимника лечили грыжу. А девушки катались с горок. Считалось, что у той, которая дальше всех скатится и не упадет, будет самый высокий урожай льна.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Что нельзя делать 4 февраля?

  • В этот день не стоит одеваться легко и ходить в лес — вас может запутать нечисть.
  • Не рекомендуется делать ремонт или готовиться к ремонту.
  • Нельзя стричься и делать маникюр — к неудачам в личной жизни.
  • Запрещено устраивать ночные посиделки и вечеринки — к неопределенному будущему.
  • Нельзя лезть в чужие семейные дела — к ссорам и разногласиям.
Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Приметы Тимофеева дня

  • Если в мороз вспотели рамы и оконницы, грядет потепление.
  • Если в полдень солнце видно, весна будет ранняя.
  • Метет метель — вся неделя метельная будет.
  • Снегопад в Тимофеев день предвещает богатый урожай летом.

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