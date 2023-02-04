Важные дела и запреты в Тимофеев день: приметы и традиции 4 февраля

В народно-православном календаре 4 февраля отмечают Тимофеев день. Православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Тимофея. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Тимофеева дня

Святого Тимофея называли «Полузимником», так как считали, что зима уже «прожила» половину срока. Как правило, в этот день ударяли «тимофеевские» морозы, которые были сильнее крещенских.

Такие морозы держались недолго, и скоро наступали теплые дни. Пчеловоды шли проверять ульи — не замерзли ли пчелы. Крестьяне начинали готовиться к весенним полевым работам. В народе говорили: «Пришло время не дремать, а сохи ладить и телеги поправлять».

На Тимофея-полузимника лечили грыжу. А девушки катались с горок. Считалось, что у той, которая дальше всех скатится и не упадет, будет самый высокий урожай льна.

Мед. Пчелы. СС0

Что нельзя делать 4 февраля?

В этот день не стоит одеваться легко и ходить в лес — вас может запутать нечисть.

Не рекомендуется делать ремонт или готовиться к ремонту.

Нельзя стричься и делать маникюр — к неудачам в личной жизни.

Запрещено устраивать ночные посиделки и вечеринки — к неопределенному будущему.

Нельзя лезть в чужие семейные дела — к ссорам и разногласиям.

Зима. Снег. СС0

Приметы Тимофеева дня