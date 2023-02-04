Важные дела и запреты в Тимофеев день: приметы и традиции 4 февраля

Традиции Тимофеева дня
Святого Тимофея называли «Полузимником», так как считали, что зима уже «прожила» половину срока. Как правило, в этот день ударяли «тимофеевские» морозы, которые были сильнее крещенских.
Такие морозы держались недолго, и скоро наступали теплые дни. Пчеловоды шли проверять ульи — не замерзли ли пчелы. Крестьяне начинали готовиться к весенним полевым работам. В народе говорили: «Пришло время не дремать, а сохи ладить и телеги поправлять».
На Тимофея-полузимника лечили грыжу. А девушки катались с горок. Считалось, что у той, которая дальше всех скатится и не упадет, будет самый высокий урожай льна.
Что нельзя делать 4 февраля?
- В этот день не стоит одеваться легко и ходить в лес — вас может запутать нечисть.
- Не рекомендуется делать ремонт или готовиться к ремонту.
- Нельзя стричься и делать маникюр — к неудачам в личной жизни.
- Запрещено устраивать ночные посиделки и вечеринки — к неопределенному будущему.
- Нельзя лезть в чужие семейные дела — к ссорам и разногласиям.
Приметы Тимофеева дня
- Если в мороз вспотели рамы и оконницы, грядет потепление.
- Если в полдень солнце видно, весна будет ранняя.
- Метет метель — вся неделя метельная будет.
- Снегопад в Тимофеев день предвещает богатый урожай летом.
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