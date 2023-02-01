Народные приметы Макарьева дня: что запрещено делать 1 февраля

В первый день февраля в Древней Руси отмечали Макарьев день, которого еще называли Макаром-весноуказчиком. Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Макарьева дня

На Руси преподобного Макария считали хранителем скота, великим советником и исцелителем болезней. Считалось, что своим смирением и кротостью он преображал человеческую душу. Он говорил: «Дурное слово добрых людей делает плохими, а доброе — плохих добрыми».

Хозяйки дома брали у знахарок целебные травы. В состав лечебного отвара обязательно входили шиповник, душица, Иван-чай и зверобой. Им лечили всю семью.

Люди в этот день старались не работать — ходили по гостям, пили чай из самовара и обсуждали планы на будущее. Около самовара грели валенки, а после их носили. Считалось, что это поможет избавиться от болей в ногах.

Чай из гибискуса в процессе заваривания. ru.wikipedia.org

Что нельзя делать 1 февраля?

Не стоит носить черную одежду — модно отпугнуть удачу.

Не рекомендуется много работать и перерабатывать.

Нельзя пить простую воду — считалось , что лучше заменить ее травяным чаем.

что лучше заменить ее травяным чаем. Запрещено стирать вещи ребенка — можно его сглазить.

Нельзя сквернословить , браниться , грубить , ругаться — к болезням зубов.

Имбирный чай. unsplash.com

Приметы Макарьева дня