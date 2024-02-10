10 февраля
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Жизнь

Традиции и запреты на Ефремов день: как задобрить домового 10 февраля

В народно-православном календаре 10 февраля отмечали Ефремов день. Православная церковь вспоминает трех святых Ефремов. Также в этот день почитали домового. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

Традиции Ефремового дня

10 февраля отмечали именины домового - духа домашнего очага, который живет за печкой. В этот день важно было угостить духа миской молока или тарелкой каши. Иначе он может обидеться и устроить в доме беспорядок: потушить огонь в печи, переставить вещи местами и даже замучить до смерти скотину.

Женщины хорошенько убирались в этот день, чтобы задобрить домашнего духа. Также в вечернее время зарезали черного петуха. Его кровью смачивали веник и подметали им пол в доме и территорию вокруг жилища.

Увидеть домового или услышать его плач считалось дурным знаком. Это сулит серьезную болезнь и даже смерть.

Печь.
Печь.
СС0

Что нельзя делать 10 февраля?

  • Запрещено убивать насекомых, особенно сверчков - домовой может наказать.
  • Не стоит ругаться и ссориться - иначе домовой начнет пугать ночью.
  • Нельзя обижать кошек и ругать их - в их обличии может находиться домашний дух.
  • Не рекомендуется проводить вечер в грусти и тишине.
  • Нельзя уклоняться от работы - лентяев домовой не любит.
В Барнауле отпразднуют день рождения домового.
В Барнауле отпразднуют день рождения домового.
архив ТЦ "Волна"

Приметы Ефремового дня

  • Ветер в этот день – к сырому лету.
  • Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.
  • Лес почернел – к оттепели.
  • Ветер в печной трубе гудит — к похолоданию.
  • Темно-синее небо — к потеплению.

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