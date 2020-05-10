День Победы в разгар пандемии: как Барнаул отпраздновал 9 мая. Большой фоторепортаж

Пандемия коронавируса и вынужденный режим самоизоляции не помешали жителям Алтайского края отметить 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. По всему региону прошли праздничные мероприятия, многие и которых были переведены с подачи краевых властей в новый формат, чтобы соблюсти необходимые меры предосторожности.

Празднование 9 мая началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню, в которой принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе со своей семьей.

Все основные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в режиме онлайн. Эта вынужденная мера связана с эпидемиологической ситуацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Впрочем, жители Барнаула активно восприняли новый формат празднования Дня Победы.

Народная акция «Бессмертный полк» в этот раз была проведена в интернете — жители края разместили портреты ветеранов на своих страницах в социальных сетях. Многие также в рамках акции «Окна памяти» выставили фотографии героев на своих балконах и в окнах.

Традиционные концерты, которые проходят на 9 мая, в этот раз были проведены во дворах домов, где живут ветераны. Несколько «фронтовых бригад» артистов курсировали по улицам Барнаула и исполняли под окнами горожан песни военных лет, поздравляя всех с юбилеем Великой Победы.

День Победы. Барнаул. 2020 год. Анна Зайкова.

А вечером в Барнауле провели акцию «Фонарики Победы». Все желающие подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память о тех, кто в тяжелейшие для страны годы ковал победу и свободу для нынешних поколений.

Как прошло празднование 75-летия Великой Победы — смотрите в большом фоторепортаже altapress.ru.