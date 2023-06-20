20 июня
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Жизнь

День продуктивности и День новой личности. Пять необычных праздников, которые отмечают 20 июня

Всемирный день продуктивности и День новой личности отмечают в мире 20 июня. Какие еще интересные праздники есть в этот день - рассказывает altapress.ru

Купание слонов в Барнауле.
Купание слонов в Барнауле.
Алиса Дригина

1. Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Этот праздник отмечают с 2009 года, чтобы призвать к освобождению всех слонов мира из неволи. Зоозащитники обращают внимание, что в зоосадах величественные животные лишены условий для нормальной жизни, а где-то в их отношении до сих пор применяют варварские способы дрессировки.

2. Всемирный день вай-фая. Это глобальная инициатива, направленная на преодоление цифрового неравенства. Ее цель — привлечь внимание к регионам, где пока нет доступа к беспроводным сетям. Таковых, по последним сводкам, немало: у 4 млрд землян отсутствует стабильное подключение к Интернету.

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com

3. Всемирный день продуктивности. Приносят ли усилия желаемого результата? Эта дата — повод задуматься, насколько наши старания действительно эффективны.

4. День новой личности. Меняться к лучшему, открывать в себе нечто новое — естественное стремление человека. И эта дата — повод отпраздновать изменения в своем характере.

Чай с молоком.
Чай с молоком.
unsplash.com

5. День чайных покупок. Пожалуй, трудно найти еще один настолько любимый напиток, как чай. Покупать к нему чайники, кружки, ложки, ситечки и другие приятные мелочи — настоящее удовольствие. И этот праздник - повод его получить.

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