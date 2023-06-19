День мотоциклиста - 19 июня. Мощные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем мотоциклиста в прозе
Поздравляю со Всемирным днем мотоциклиста и хочу пожелать не терять головы в погоне за своим счастьем, быть осторожным на дорогах и стремительно лететь вперед к своим мечтам. Желаю стального здоровья тебе и твоему железному коню, желаю невероятных успехов и в твоей деятельности, и в твоих личных интересах.
Мотоциклист — это состояние души, в котором ты пребываешь постоянно, мой старинный друг! Ты не просто знаешь, что такой драйв и скорость — это твои родные братья. Именно поэтому мы с тобой отметим этот день от всей души, собрав всех приятелей. Однако перед тем как дружно накатить в баре, покажи мне, друг, что такое настоящая скорость! С Днем мотоциклиста тебя, друг!
Мощный двухколесный друг дарит свободу выбора и перемещений, пленит адреналином и поднимает самооценку. Так пусть же в день мотоциклиста каждый сможет насладиться порывом встречного ветра, определит для себя приоритетные направления пути, найдет себе верного спутника и сможет растянуть сезон путешествий на круглый год.
Поздравления с Днем мотоциклиста в стихах
Сегодня День мотоциклиста.
Сегодня твой прекрасный день.
Пускай дорога будет чистой,
Без жезлов, выбоин, гвоздей.
Чтоб мотоцикл летел, как птица,
Чтоб он рычал, как гневный лев.
Сегодня время веселиться,
Уйти от суетных проблем.
Тебе желаю я успехов
В дороге, жизни и в делах,
Улыбок, счастья, мира, света,
Везенья даже в мелочах.
Мотоциклисты — отдельная каста,
Люди с дорогой повенчаны.
Строги законы сурового братства,
Фарами ночи подсвечены.
Праздник, встречая, собрались вы в стаю,
Рычанье моторов глушит сердца.
Трасса пред вами лежит предвкушая,
Страсть от начала и до конца.
Легкого старта, надежного друга,
Шлем, чтоб хранил и ангел сберег,
Чтоб жизнь не была гонкой по кругу,
Встречного ветра и новых дорог.
С днем мотоциклиста, дорогой товарищ!
Мы сегодня будем мчаться с ветерком.
Я желаю сохранить, что о дороге знаешь,
Оставаясь верным трассе мужиком!
Силы и здоровья, крепости руки,
Покорять вершины и новые пути.
Топлива дешевого, доброго коня,
И по трассе вечером прокатить меня!
Поздравления с Днем мотоциклиста в смс
Тех, кто любит скорость,
Тех, кто любит ветер,
Не удержишь дома
Ни за что на свете.
Кто на двух колесах
Любит ездить быстро,
Тех мы поздравляем
С Днем мотоциклиста!
Ты — наездник очень смелый,
Конь железный у тебя,
Коль сломался — можешь сделать,
Для тебя он все и вся,
Что же, с Днем мотоциклиста
Поздравляю от души,
Пусть дорога будет чистой,
Дни все будут хороши!
Скорость, шлем и ветра свист,
Мчит тебя железный конь,
Ты герой-мотоциклист,
А в душе твоей огонь.
Пожелаем мы тебе:
Не рискуй, но смелым будь,
Береги себя, наш друг,
Про защиту не забудь!