18 июня
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Жизнь

День медика 2023: история, традиции и поздравления

В 2023 году День медика в России отмечают 16 июня. В этот день чествуют представителей сложной, опасной и благородной профессии — медицинских работников: врачей, медсестер, санитаров.

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

День медика в России ежегодно отмечают в третье воскресенье июня.

Идея праздника появилась в 70-х годах, а официальным День медицинского работника стал в 1980 году. После распада СССР традиция отмечать День медика летом сохранилась в Украине, Белоруссии, Армении, Молдове и Казахстане, пишет fakty.ictv.ua.

Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медика. В этот день проводят концерты, награждения. У врачей есть две государственных награды: «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщает aif.ru.

Мужчина с букетом.
Мужчина с букетом.
СС0

Поздравления с Днем медика в стихах

Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,
Поступков уверенных, правильных мыслей,
Еще пациентов весьма благодарных,
Коллег — только опытных и адекватных.

Работать с улыбкой, с давлением в норме.
И быть в превосходной физической форме.
Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!
С Днем медика! Medicus medico amicus est!

Связать свою жизнь с медициной —
Ответственный труд и нелегкий,
Терпение и дисциплина
Повязаны с этой работой.

Сегодня прими поздравленья
За эту полезную службу,
Желаю успехов, везенья,
Любви и проверенной дружбы!

Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя «медработник».
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!

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